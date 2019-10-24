Tor Browser 9.0 — обновление, интегрирующее в браузер Tor Launcher и Torbutton

Tor Project выпустила крупное обновление своего браузера, ориентированного на обеспечение анонимности и борьбу с цензурой, что достигается благодаря работе через сервисы Tor. Tor Browser 9 построен на основе Firefox 68.2.0 ESR и включает несколько полезных улучшений.

Важным изменением Tor Browser 9 является интеграция с дополнениями Tor Launcher и Torbutton. Если раньше они входили в состав в виде расширений, а управление ими осуществлялось через раздел дополнений, то теперь они интегрированы в браузер. Доступ к их настройкам осуществляется через новый раздел Tor стандартного раздела настроек браузера.

Настройки Tor Launcher и Torbutton

С главной панели Tor Browser удалена луковая кнопка, которая содержала меню для доступа к функции создания новой личности, настройке Tor и проверки наличия обновлений браузера. Вместо нее предлагается новая кнопка, которая сразу вызывает создание новой личности. Это сделано для исключения лишнего клика для доступа к популярной функции и упрощения работы с программой. Просмотр цепочки соединения и ее обновления по-прежнему доступен через специальное меню, доступное через иконку "i", расположенную в начале адресной строки браузера.

Кнопка создания новой личности

Реализована поддержка Letterboxing — метода защиты от фингерпринтинга (идентификация пользователя по ряду параметров системы). Дело в том, что Tor Browser запускается с размером окна 200x100px, чтобы параметр разрешения экрана стал одинаков у всех пользователей и сделать его бесполезным для идентификации сторонними лицами. Из-за того, что пользователи меняют размер окна, эта хитрость не эффективна. Letterboxing служит для избегания таких ситуаций и таки делает размер окна 200x100, добавляя в оставшееся пространство окна дополнительные поля.

Остальные изменения касаются сервисного обслуживания браузера: обновлены все сторонние компоненты, добавлены новые локализации, повышена стабильность и исправлены ошибки.