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Firefox 70 — очень крупное обновление браузера с массой изменений22.10.2019

Firefox 70 — очень крупное обновление браузера с массой изменений

Сообщество Mozilla выпустило Firefox 70 — новую стабильную версию своего замечательного браузера.

Это крупное и очень заметное обновление с рядом важных улучшений. Две основные особенности — продолжение расширения функции блокировки отслеживающего содержания и внедрение в браузер дополнительных сервисов. Если кратко, то в Firefox 70 включен новый логотип, интегрированы дополнительные сервисы, выпускаемые под маркой Firefox, включен новый менеджер паролей, добавлен новый раздел с данными о заблокированном содержании, добавлена блокировка виджетов социальных сервисов и предпринято множество небольших изменений.

Обновление бренда Firefox и новый логотип

Первым делом стоит вспомнить о ребрендинге марки Firefox, под которой выпускается не только популярный браузер, но и целый набор сопутствующих программ и интернет-сервисов, результаты которого внедрены в Firefox 70. Во-первых, в браузер включен новый логотип. Это совсем не неожиданность — разработчики неоднократно афишировали новый логотип, который впоследствии был замечен в первых тестовых сборках 70-й версии и ожидаемо включен в релиз.

Новые логотипы
Новые логотипы

Также в эту версию добавлены такие сервисы, как менеджер паролей Firefox Lockwise (подробности ниже), сервис обмена файлами Firefox Send и аналитический сервис Firefox Monitor. Lockwise стал важной частью браузера, заменив собой стандартный менеджер паролей, а на вторые два только размещены ссылки в некоторых разделах браузера.

Раздел с данными о заблокированном содержании

Вместе с Firefox 70 компания Mozilla продолжает вести войну со всевозможными механизмами отслеживания пользователей в сети. В браузер добавлен новый информационной раздел с подробными данными о работе функции блокировки трекеров и прочего отслеживающего содержания. Симпатично оформленный раздел содержит наглядные графики с числами, которые отображают количество произведенных блокировок.

Информация о заблокированном содержании
Информация о заблокированном содержании

В нижней части раздела размещены ссылки на менеджер паролей Firefox Lockwise и информационной сервис Firefox Monitor, подписка на который позволит быть в курсе утечек конфиденциальных данных и, например, компрометации учетной записи пользователя.

Кроме того, включено новое окно с информацией о заблокированном содержании просматриваемого сайта (значок щита в адресной строке). Оно выделено из соседнего окна с информацией о безопасности соединения и правах сайта на доступ к различным данным. Также через новое окно можно контролировать блокировку и обратиться к разделу с общей статистикой.

Новое окно с блокировками на текущем сайте
Новое окно с блокировками на текущем сайте

Также пункт «Блокировка содержимого» главного меню браузера заменен на «Защита приватности». Оно также открывает новый раздел статистических данных (прежний вел к настройкам блокировки).

Блокировка трекеров социальных сетей

Как и в предыдущих версиях, в новинке продолжается расширение набора функций блокировки отслеживания. В эту версию включена блокировка трекеров социальных сетей и подобных сервисов (например, Facebook и Twitter). Дело в том, что вебмастеры многих ресурсов охотно вешают на свои сайты такие трекеры в виде виджетов социальных сетей и кнопок лайка. Благодаря этому, социальные сервисы получают данные о перемещении пользователя в сети.

Блокировка виджетов социальных сервисов
Блокировка виджетов социальных сервисов

Блокировка трекеров социальных сетей сразу включена в базовую настройку функции блокировки отслеживания, которая по умолчанию активна у всех пользователей браузера. Это лишит Facebook, Twitter и прочих данных о перемещении пользователя в интернете и не должно негативно сказаться на доступном ему функционале.

Новый менеджер паролей и Firefox Lockwise

В этой версии реализован новый менеджер паролей, интегрированный с сервисом Firefox Lockwise. Это отдельный сервис Mozilla, служащий для создания и хранения паролей, а также их синхронизации.

Менеджер паролей Firefox Lockwise
Менеджер паролей Firefox Lockwise

Теперь в браузере есть новый, современно оформленный раздел с удобным обзором всех учётных записей пользователя. Присутствует возможность генерации сложных паролей при регистрации на сайтах.

И еще несколько изменений

  • В главное меню браузера добавлен пункт «Что нового», который вызывает информационный блок с актуальными нововведениями Firefox (в том числе и на русском языке).
  • Ссылки на сервисы Firefox Send и Firefox Monitor из меню «Аккаунт Firefox».
  • Индикатор использования сайтом геолокационных данных пользователя в адресной строке.
  • Теперь служебные страницы Firefox поддерживают переход в режим темной темы оформления, настроенный в операционной системе.
  • Теперь подчеркивание текста не будет пересекать символы, а будет прерываться. Это актуальнее всего для подчеркнутых ссылок.
  • Новый базовый интерпретатор JavaScipt с повышенной скоростью обработки ресурсоемкого кода на 8 процентов.
  • Реализована поддержка WebRender и для пользователей видеокарт от Intel.
  • Целый ряд небольших улучшений для инструментов веб-разработчика.

Скачать Firefox 70 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 70 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 70 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 70 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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