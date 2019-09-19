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Vivaldi 2.8 — новая версия браузера с мелкими улучшениями и исправлениями19.09.2019

Vivaldi 2.8 — новая версия браузера с мелкими улучшениями и исправлениями

Выпущена новая версия десктопной версии альтернативного браузера Vivaldi.

Vivaldi 2.8 — не очень крупное обновление. Разработчики были заняты запуском публичного тестирования Vivaldi для Android и было не до внедрения крупных функциональных нововведений в версию для компьютера. Тем нее менее, в этом выпуске присутствует несколько небольших улучшений, а также масса исправлений.

Важно отметить, что в Vivaldi 2.8 предприняты внутренние меры, касающиеся синхронизации данных десктопной и мобильной версий браузеров. Это, в основном, исправления небольших ошибок.

Что нового в Vivaldi 2.8:

  • Реализована возможность навигации по панели закладок через клавиатуру. Если ранее перейти по элементам кнопками со стрелками было невозможно, то теперь это исправлено.
  • Добавлена возможность регулировать ширину столбцов в менеджере закладок и истории. Это работает с помощью перетаскивания границы панели столбцов.
  • Добавлена возможность перехода по классическому (горизонтальному) меню браузера с помощью клавиатуры и перемещением курсора мыши.
  • Добавлена новая опция в список комбинаций клавиш — включение/выключение отображения графических изображений. По умолчанию используется комбинация «Ctrl+Alt+Shift+I», однако ее можно поменять на любую другую.
  • Также разработчики отмечают массу исправлений различных ошибок, обнаруженных в Vivaldi за последнее время.

Скачать Vivaldi 2.8 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.8 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.8 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.8 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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