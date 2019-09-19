Vivaldi 2.8 — новая версия браузера с мелкими улучшениями и исправлениями

Выпущена новая версия десктопной версии альтернативного браузера Vivaldi.

Vivaldi 2.8 — не очень крупное обновление. Разработчики были заняты запуском публичного тестирования Vivaldi для Android и было не до внедрения крупных функциональных нововведений в версию для компьютера. Тем нее менее, в этом выпуске присутствует несколько небольших улучшений, а также масса исправлений.

Важно отметить, что в Vivaldi 2.8 предприняты внутренние меры, касающиеся синхронизации данных десктопной и мобильной версий браузеров. Это, в основном, исправления небольших ошибок.

Что нового в Vivaldi 2.8: