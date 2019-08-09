Обновление Telegram — тихие сообщения, медленные чаты и должности модераторов

Выпущены новые версии мессенджера Telegram для компьютера и мобильных операционных систем Android и iOS.

Это обновление включает несколько небольших, но полезных функциональных улучшений:

Добавлена возможность отправлять сообщения без звукового оповещения получателя. Это может быть полезно, если отправитель подозревает, что получатель спит и опасается его беспокоить звуковым сигналом. Для отправки такого сообщения нужно зажать кнопку отправки сообщения и выбрать во всплывающем окошке пункт "Отправить без звука".

Реализован новый "медленный режим", который позволяет администраторам групп регулировать частоту отправки сообщений в группу - участник сможет отправлять лишь одно сообщение в указанный период. Доступна шкала с выбором ограничения от 30-ти секунд до 1-го часа. Это позволит избежать флуда от участников чата.

Добавлена возможность придумывать и указывать должность администраторов группы.

Немного улучшено меню отправки файла, которое доступно через кнопку скрепки.

Теперь можно открыть галерею смахнув меню вложения вверх.

Добавлена настройка для отключения зацикленной анимации стикеров.

Теперь при перемотке видеороликов доступны стоп-кадры.

Добавлена возможность указания временной метки для видеороликов.

Теперь некоторые эмодзи, отправленные отдельным сообщением, анимированны. Например, сердечко.

Как обычно, обновление поступит всем пользователям Telegram автоматически. Также можно обновиться через новые версии дистрибутивов.