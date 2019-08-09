Обновление Telegram — тихие сообщения, медленные чаты и должности модераторов

Выпущены новые версии мессенджера Telegram для компьютера и мобильных операционных систем Android и iOS.
Это обновление включает несколько небольших, но полезных функциональных улучшений:
- Добавлена возможность отправлять сообщения без звукового оповещения получателя. Это может быть полезно, если отправитель подозревает, что получатель спит и опасается его беспокоить звуковым сигналом. Для отправки такого сообщения нужно зажать кнопку отправки сообщения и выбрать во всплывающем окошке пункт "Отправить без звука".
- Реализован новый "медленный режим", который позволяет администраторам групп регулировать частоту отправки сообщений в группу - участник сможет отправлять лишь одно сообщение в указанный период. Доступна шкала с выбором ограничения от 30-ти секунд до 1-го часа. Это позволит избежать флуда от участников чата.
- Добавлена возможность придумывать и указывать должность администраторов группы.
- Немного улучшено меню отправки файла, которое доступно через кнопку скрепки.
- Теперь можно открыть галерею смахнув меню вложения вверх.
- Добавлена настройка для отключения зацикленной анимации стикеров.
- Теперь при перемотке видеороликов доступны стоп-кадры.
- Добавлена возможность указания временной метки для видеороликов.
- Теперь некоторые эмодзи, отправленные отдельным сообщением, анимированны. Например, сердечко.
Как обычно, обновление поступит всем пользователям Telegram автоматически. Также можно обновиться через новые версии дистрибутивов.