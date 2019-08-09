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Обновление Telegram — тихие сообщения, медленные чаты и должности модераторов09.08.2019

Обновление Telegram — тихие сообщения, медленные чаты и должности модераторов

Выпущены новые версии мессенджера Telegram для компьютера и мобильных операционных систем Android и iOS.

Это обновление включает несколько небольших, но полезных функциональных улучшений:

  • Добавлена возможность отправлять сообщения без звукового оповещения получателя. Это может быть полезно, если отправитель подозревает, что получатель спит и опасается его беспокоить звуковым сигналом. Для отправки такого сообщения нужно зажать кнопку отправки сообщения и выбрать во всплывающем окошке пункт "Отправить без звука".
  • Реализован новый "медленный режим", который позволяет администраторам групп регулировать частоту отправки сообщений в группу - участник сможет отправлять лишь одно сообщение в указанный период. Доступна шкала с выбором ограничения от 30-ти секунд до 1-го часа. Это позволит избежать флуда от участников чата.
  • Добавлена возможность придумывать и указывать должность администраторов группы.
  • Немного улучшено меню отправки файла, которое доступно через кнопку скрепки.
  • Теперь можно открыть галерею смахнув меню вложения вверх.
  • Добавлена настройка для отключения зацикленной анимации стикеров.
  • Теперь при перемотке видеороликов доступны стоп-кадры.
  • Добавлена возможность указания временной метки для видеороликов.
  • Теперь некоторые эмодзи, отправленные отдельным сообщением, анимированны. Например, сердечко.

Как обычно, обновление поступит всем пользователям Telegram автоматически. Также можно обновиться через новые версии дистрибутивов.

Скачать Telegram 1.8 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.8 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.8 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.8 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 5.10 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 5.10 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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