Vivaldi 2.6 — обновление с функцией блокировки плохой рекламы

Вышло очередное крупное обновление альтернативного браузера Vivaldi.

Главным нововведением Vivaldi 2.6 является функция блокировки недобросовестной рекламы. Новая функция умеет блокировать такие вещи, как всплывающие окна, не дающие покинуть сайт, различные элементы, маскирующиеся под сайт или операционную систему, автоматические перенаправления пользователя на другие сайты и прочие рекламные трюки, которые могут вводить в заблуждение пользователя. В качестве базы новая функция использует данные от компании Google. Новинка включена по умолчанию; отключить можно через раздел настроек «Конфиденциальность».

Включение блокировки рекламы, новые настройки профиля и индикатор непрочитанных страниц

Несколько других заметных улучшений Vivaldi 2.6 касаются профилей. В этой версии реализована возможность создания нескольких профилей, между которыми можно переключаться в рамках одной запущенной копии браузера. Кроме того, в эту версию добавлены новые аватары профиля, включено новое окно добавления и удаления профилей, а также появилась возможность редактирования иконок профиля в диалоговом окне.

Еще одним совсем небольшим, но очень любопытным нововведением является индикатор непросмотренных страниц, который располагается на боковой панели. Он показывает количество открытых, но еще непосещенных вкладок, что может оказаться очень удобно, к примеру, при массовом открытии ссылок на каком-нибудь сайте.

Другие улучшения Vivaldi 2.6:

Добавлена функция фильтрации сохраненных паролей по логину или адресу сайта.

Добавлена возможность открытия ссылок комбинацией «Ctrl+Enter» при использовании функции поиска по странице.

Теперь в поисковой строке вместо иконки лупы отображается иконка используемого поискового механизма.

Добавлена совместимость с наушниками и гарнитурами марки Razer Chroma. Напомню, что в прошлой версии в Vivaldi включена поддержка массы устройств этого производителя для синхронного использования их подсветки вместе с браузером.

В Vivaldi 2.6 повышена производительность работы с вкладками. Это должно быть особо заметно при большом количестве открытых вкладок, а также при различных операциях их перемещения. Также обещано повышение скорости операций изменения размера окон и панелей. Ну и, конечно же, новая версия исправляет массу различных мелких ошибок и недоработок.