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В Shazam добавлена возможность работы поверх приложений11.06.2019

В Shazam добавлена возможность работы поверх приложений

Выпущено примечательное обновление Android-версии приложения Shazam.

Shazam — это популярнейший сервис для определения музыкальных произведений. Пользователю достаточно дать послушать умной программе песню, и та, с высокой долей вероятности, определит ее название и исполнителя.

В эту версию включена интересная функция «Всплывающий Shazam» (Pop-Up Shazam), которая позволит определить музыкальную композицию, воспроизводимую в любом стороннем приложении. Польза от новинки в том, что это работает даже если стороннее приложение не умеет воспроизводить звук находясь в фоне и стандартная функция Shazam оказывается бессильна. Новинка располагается поверх прочих приложений и определяет воспроизводимую в них композицию, перехватывая звук. На скриншотах видна плавающая кнопка Shazam, располагаемая поверх всего остального — вот она и делает волшебство. Новая плавающая кнопка вызывается через область уведомлений, где висит, дожидаясь работы.

Плавающая кнопка Shazam
Плавающая кнопка Shazam
Кнопка успешно определила песню
Кнопка успешно определила песню
Настройки плавающей кнопки
Настройки плавающей кнопки

В общем, если раньше Shazam требовал открытый звук, то теперь этого не требуется. К примеру, пользователь сидит в наушниках и посматривает видео на Youtube. В какой-то момент ролик сопровождается музыкальной композицией и зритель, воспользовавшийся новой функцией, определяет название понравившейся песни. Вся остальная функциональность, типа помещения записи в коллекцию «Мой Shazam», происходит как и при использовании обычного режима работы программы.

По умолчанию новая функция не активна и чтобы ей воспользоваться, требуется ее включение через настройки программы.

Примечательно, что сервис, принадлежащий компании Apple, включил новую интересную особенность только в версию приложения для Android. Возможно, что в будущем функция «Всплывающий Shazam» появится и в версии для iOS.

Скачать Shazam 9.35 для Android

БесплатноРазмер: 12 МбОС: AndroidСтабильная версия

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