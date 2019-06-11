В Shazam добавлена возможность работы поверх приложений

Выпущено примечательное обновление Android-версии приложения Shazam.

Shazam — это популярнейший сервис для определения музыкальных произведений. Пользователю достаточно дать послушать умной программе песню, и та, с высокой долей вероятности, определит ее название и исполнителя.

В эту версию включена интересная функция «Всплывающий Shazam» (Pop-Up Shazam), которая позволит определить музыкальную композицию, воспроизводимую в любом стороннем приложении. Польза от новинки в том, что это работает даже если стороннее приложение не умеет воспроизводить звук находясь в фоне и стандартная функция Shazam оказывается бессильна. Новинка располагается поверх прочих приложений и определяет воспроизводимую в них композицию, перехватывая звук. На скриншотах видна плавающая кнопка Shazam, располагаемая поверх всего остального — вот она и делает волшебство. Новая плавающая кнопка вызывается через область уведомлений, где висит, дожидаясь работы.

Плавающая кнопка Shazam Кнопка успешно определила песню Настройки плавающей кнопки

В общем, если раньше Shazam требовал открытый звук, то теперь этого не требуется. К примеру, пользователь сидит в наушниках и посматривает видео на Youtube. В какой-то момент ролик сопровождается музыкальной композицией и зритель, воспользовавшийся новой функцией, определяет название понравившейся песни. Вся остальная функциональность, типа помещения записи в коллекцию «Мой Shazam», происходит как и при использовании обычного режима работы программы.

По умолчанию новая функция не активна и чтобы ей воспользоваться, требуется ее включение через настройки программы.

Примечательно, что сервис, принадлежащий компании Apple, включил новую интересную особенность только в версию приложения для Android. Возможно, что в будущем функция «Всплывающий Shazam» появится и в версии для iOS.