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Google Chrome 75 — обновление браузера с рядом внутренних улучшений05.06.2019

Google Chrome 75 — обновление браузера с рядом внутренних улучшений

Вышла первая стабильная версия браузера Google Chrome 75.

Это не очень заметное обновление, которое не может порадовать пользователей очевидными внешними нововведениями. Информация, предоставленная разработчиками, сообщает лишь о различных внутренних улучшениях, оптимизациях и исправлениях, которые, впрочем, сделают браузер ещё функциональнее и обеспечат веб-разработчикам новые возможности для создания более технически функциональных сайтов и веб-приложений. Самым важным нововведением можно назвать реализацию поддержки файлов через API Web Share, что позволит веб-приложениям, использующим этот API работать с файлами любых типов.

Темная тема оформления, которую можно было ожидать в Google Chrome 75, так и не появилась. Напомню, что темное оформление интерфейса уже давно доступно через ручную активацию, однако базовой функцией, доступной всем пользователям браузера, до сих пор не стала.

Также это обновление исправляет 42-е проблемы в безопасности браузера, две из которых имеют статус высокой опасности.

Версия браузера Google Chrome 75 для Android является чуть более заметным обновлением. В ней предприняты улучшения для встроенного менеджера паролей. Теперь браузер предоставляет выбор сохраненных паролей для определенного сайта через новое меню, размещенное в верхней секции всплывающей клавиатуры (значок ключа). Как обычно, мобильная версия распространяется постепенно и будет доступна всем пользователям в течение нескольких дней.

Скачать Google Chrome 75 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 75 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 75 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 75 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 75 для Android

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: AndroidСтабильная версия

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