Tor Browser для Android — первый стабильный релиз

Вместе с выпуском Tor Browser 8.5 для всех поддерживаемых десктопных операционных систем вышла первая стабильная версия Tor Browser для Android. Разработчики называют новинку самым безопасным браузером для этой мобильной операционной системы.

Версия для Android включает сокращённый, но схожий с десктопной версией функционал и предлагает широкий спектр мер для обеспечения конфиденциальности при работе в интернете, в том числе и возможность доступа к заблокированным сайтам и ресурсам в псевдодомене .onion. Как и Tor Browser для компьютера, мобильная версия даёт простой способ воспользоваться сложной технологией — с Tor Browser для Android любой пользователь может обеспечить себе высокую степень анонимности, не обладая особыми техническими навыками.

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Tor Browser для Android построен на основе Firefox и имеет такой же интерфейс и набор функций, дополненный несколькими расширениями, каждое из которых отвечает за определенную особенность. В общем и целом, обеспечивается следующий дополнительный функционал:

Блокировка трекеров . Изоляция каждого посещаемого сайта для блокировки отслеживания трекерами и рекламой. Любые куки-файлы удаляются автоматически при завершении сессии.

. Изоляция каждого посещаемого сайта для блокировки отслеживания трекерами и рекламой. Любые куки-файлы удаляются автоматически при завершении сессии. Защита от наблюдения . Предотвращение наблюдения за соединением и получения информации о сайтах, которые посещает пользователь.

. Предотвращение наблюдения за соединением и получения информации о сайтах, которые посещает пользователь. Защита от фингерпринтинга . Tor Browser для Android и Tor делают всех пользователей одинаковыми, что затрудняет сбор корректной информации о конфигурации устройства и браузера пользователя.

. Tor Browser для Android и Tor делают всех пользователей одинаковыми, что затрудняет сбор корректной информации о конфигурации устройства и браузера пользователя. Многоуровневое шифрование . Весь передаваемый трафик шифруется 3 раза при прохождении узлов сети Tor.

. Весь передаваемый трафик шифруется 3 раза при прохождении узлов сети Tor. Доступ к заблокированным ресурсам. Позволяет посещать заблокированные сайты, а также ресурсы в псевдодомене onoin.

Мобильный Tor Browser существует только для Android. И хотя разработчики планировали реализацию версии для iOS, это оказалось проблемой из-за ряда ограничений компании Apple.