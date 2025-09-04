Ruffle — популярнейший эмулятор Adobe Flash Player. Позволяет воспроизводить Flash-контент на современном компьютере.

Много лет назад, контент, созданных с помощью технологии Flash, был популярен в интернете. Это были разнообразные мультимедиа-материалы — элементы оформления сайтов, баннеры, различные обучающие материалы, анимационные ролики и игры, работавшие прямо в браузере. Со временем, Flash был вытеснен более современными технологиями, а после, практически все браузеры полностью отказались от поддержки устаревшей технологии (во многом из-за массы проблем в безопасности). Множество материалов, созданных с использованием Flash, стали попросту недоступны. Многие из этих материалов важно сохранить в качестве цифрового наследия — множество игр и анимационных материалов представляют определенную ценность. Теперь, что бы воспроизвести Flash, требуется дополнительный софт, например Ruffle.

Ruffle может работать как отдельная программа и воспроизводить имеющиеся у пользователя SWF-файлы или может работать в связке с браузером и воспроизводить Flash-контент на сайтах (предлагаются расширения для популярных браузеров). Также Ruffle поставляется в качестве библиотеки и используется вебмастерами для реализации поддержки Flash на сайтах. Благодаря этому в современном браузере может быть воспроизведен Flash-контент (таким способ реализуется поддержка старого Flash-контента на современных сайтах). В таких случаях, пользователю устанавливать Ruffle не требуется.

В Ruffle обеспечивается практически полная поддержка языков ActionScript 1 и 2 (используется в Flash). Поддержка ActionScript версии 3 ограничена, но разработка не стоит на месте.

Версия Ruffle для Windows представляет собой плеер, способный воспроизводить SWF-файлы. Просто и удобно.

Остаётся уточнить, что Ruffle серьезный, постоянно развивающийся проект с открытым исходным кодом (под лицензией GPL), написанный на Rust.