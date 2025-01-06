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Zoom Player

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Видеоплеер с поддержкой большинства видеоформатов

Пробная версия Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Zoom Player является одним из самых популярных и функциональных медиаплееров. Отлично подойдет, как рядовым пользователям, желающим смотреть любое видео без лишних проблем с настройками и кодеками, так и опытным пользователям для которых важен широкий ассортимент настроек, благодаря которым можно настроить плеер для особенных случаев. Плеер поддерживает все популярные видеоформаты, отлично заточен под просмотр видео в высоком разрешении, имеет просто огромное количество настроек, поддерживается полная настройка интерфейса и поддерживает фильтры, субтитры, скины и т.д.

Скачать Zoom Player можно в 2-х вариантах. Версия Free включает базовый набор функций и удовлетворит большинство пользователей. Версия MAX ориентирована на самых требовательных пользователей и ориентирована на видео высокой четкости и максимальную гибкость настроек. На официальном сайте можно посмотреть на таблицу сравнения функциональности версий.

Скриншот Zoom Player 1 Скриншот Zoom Player 2

Что нового в последних версиях Zoom Player:

  • Теперь добавление глав в редакторе будет происходить мгновенно.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Zoom Player

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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