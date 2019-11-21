SPlayer — простой, удобный и полностью бесплатный видеоплеер с поддержкой большинства популярных видеоформатов. Из массы прочих видеоплееров выделяется очень простым и интуитивно понятным интерфейсом и маленьким размером дистрибутива. Видеоплеер поддерживает все востребованные пользователями форматы и, благодаря ряду оптимизаций, нетребователен к ресурсам компьютера. Благодаря этому данный плеер рекомендуется для использования на нетбуках.

За простым интерфейсом скрывается довольно мощная начинка, благодаря которой SPlayer не уступает прочим плеером ни в качестве, ни в скорости. Все это благодаря ряду технологий для улучшения изображения и звука (ShaderEngine, LiveColor, SmartAmplify) и оптимизациям для снижения аппетита на процессор и память, а также режиму энергосбережения. Плеер поддерживает субтитры, включает видео и аудио эквалайзер, имеет инструмент для создания скриншотов.