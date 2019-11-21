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SPlayer

4.7.0

Простой, удобный и полностью бесплатный видеоплеер.

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SPlayer — простой, удобный и полностью бесплатный видеоплеер с поддержкой большинства популярных видеоформатов. Из массы прочих видеоплееров выделяется очень простым и интуитивно понятным интерфейсом и маленьким размером дистрибутива. Видеоплеер поддерживает все востребованные пользователями форматы и, благодаря ряду оптимизаций, нетребователен к ресурсам компьютера. Благодаря этому данный плеер рекомендуется для использования на нетбуках.

За простым интерфейсом скрывается довольно мощная начинка, благодаря которой SPlayer не уступает прочим плеером ни в качестве, ни в скорости. Все это благодаря ряду технологий для улучшения изображения и звука (ShaderEngine, LiveColor, SmartAmplify) и оптимизациям для снижения аппетита на процессор и память, а также режиму энергосбережения. Плеер поддерживает субтитры, включает видео и аудио эквалайзер, имеет инструмент для создания скриншотов.

Что нового в SPlayer 4.7.0:

  • Дополнительные функции через аккаунт SPlayer.
  • Добавлена поддержка экспорта субтитров и переводов в формат SRT.
  • Добавлены новые языки для перевода речи в текст (в том числе и русский).
  • Добавлена новая лендинг-страница для режима обзора.
  • Добавлена поддержка миниатюр для видео размером 3x3 и 4x4.
  • Добавлена возможность копирования адреса сайта в режиме обзора.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот SPlayer 1 Скриншот SPlayer 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.11.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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