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SMPlayer

26.8

Скачать функциональный видеоплеер, построенный на основе MPlayer

Open Source Windows Linux

Скачать SMPlayer

ВЫБОР ВЕРСИИ

SMPlayer — полностью бесплатный и очень функциональный видеоплеер. Построен на основе известного проекта MPlayer, который представляет собой мощный видеоплеер, но у которого отсутствует интерфейс (он работает через текстовые команды или пульт), что неприемлемо для большинства пользователей. SMPlayer содержит полный функционал прототипа, добавляет традиционный интерфейс и включает несколько полезных дополнительных функций.

SMPlayer — это плеер для тех пользователей, кому нужен полный контроль за воспроизводимым видео, для тех, кто хочет и умеет настраивать плеер чуть ли не под каждый отдельный фильм. Программа отличается большим количеством настроек, как самого плеера, так и каждого воспроизводимого видео. Конечно, можно просто смотреть фильмы, не вникая в настройки — тут SMPlayer тоже отлично подойдет, а масса функций контроля за проигрываемым видео понравится всем. Одной из многих полезных особенностей программы является функция запоминания настроек для каждого отдельного видео: если прервать просмотр, то по возвращению, воспроизведение начнется с того места, где было прекращено и с теми же настройками.

Этот плеер умеет воспроизводить все популярные видео- и аудио-форматы. Нет никакой необходимости в дополнительных кодеках, ведь все, что нужно, уже идет в комплекте с дистрибутивом. Полный список поддерживаемых форматов.

SMPlayer всем хорош, однако, некоторым пользователям может не понравиться стандартный стиль оформления интерфейса, который можно поменять в настройках (и будет как на скриншотах). Пусть это не станет проблемой, ведь это по-настоящему качественный продукт с богатым функционалом.

Как обычно, замечу, что это свободная программа с открытым исходным кодом. Она никогда не обманет, не возьмет денег, не встроит рекламу и всегда будет честна со своим пользователем. SMPlayer — друг.

Скриншот SMPlayer 1 Скриншот SMPlayer 2 Скриншот SMPlayer 3

Что нового в последних версиях SMPlayer:

Что нового в SMPlayer 26.8.29

  • Добавлена опция для отображения миниатюры предпросмотра при наведении курсора на таймлайн.
  • Теперь позиции и прогресс воспроизведения в плейлисте сохраняются между сеансами.
  • В плейлист добавлена кнопка паузы.
  • Добавлена возможность включать и отключать дополнительные субтитры.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о SMPlayer

очень нравится

Автор: аня18.07.2022

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