Privazer — инструмент для очистки операционной системы Windows и подключаемых устройствах от различных данных, появляющихся вследствие активности пользователя. Это давно существующий и уважаемый инструмент от серьезного разработчика — ему можно доверять.

В первую очередь, Privazer рассчитан на устранение всяческих следов пользования компьютером. Утилита удаляет историю использования многих сторонних программ, историю популярных браузеров, различные данные об интернет-активности (index.dat), самые разные куки-файлы, историю некоторых мессенджеров, историю использования различных функций операционной системы, MFT-записи и USN-журнал, различные логи. После работы Privazer устраняются не только следы активности, но и происходит очистка системы от множества ненужных файлов и данных, обилие которых может замедлять работы компьютера.

Интерфейс Privazer Режимы сканирования Процесс сканирования и выбор элементов

Кроме этого, Privazer чистит компьютер от старых файлов, различных временных файлов, остатков от удаленных программ, оперативную память, частей дистрибутивов программ, исправляет ошибки реестра и неверные ярлыки, очищает корзину и многое другое.

Некоторых пользователей может смутить устаревший интерфейс и небольшие ошибки в русскоязычном переводе программы, что, впрочем, не очень мешает и окупается толковой функциональностью.