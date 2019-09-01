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Privazer

3.0.77

Скачать программу для очистки различных следов

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Privazer — инструмент для очистки операционной системы Windows и подключаемых устройствах от различных данных, появляющихся вследствие активности пользователя. Это давно существующий и уважаемый инструмент от серьезного разработчика — ему можно доверять.

В первую очередь, Privazer рассчитан на устранение всяческих следов пользования компьютером. Утилита удаляет историю использования многих сторонних программ, историю популярных браузеров, различные данные об интернет-активности (index.dat), самые разные куки-файлы, историю некоторых мессенджеров, историю использования различных функций операционной системы, MFT-записи и USN-журнал, различные логи. После работы Privazer устраняются не только следы активности, но и происходит очистка системы от множества ненужных файлов и данных, обилие которых может замедлять работы компьютера.

Интерфейс Privazer
Интерфейс Privazer
Режимы сканирования
Режимы сканирования
Процесс сканирования и выбор элементов
Процесс сканирования и выбор элементов

Кроме этого, Privazer чистит компьютер от старых файлов, различных временных файлов, остатков от удаленных программ, оперативную память, частей дистрибутивов программ, исправляет ошибки реестра и неверные ярлыки, очищает корзину и многое другое.

Некоторых пользователей может смутить устаревший интерфейс и небольшие ошибки в русскоязычном переводе программы, что, впрочем, не очень мешает и окупается толковой функциональностью.

Что нового в Privazer 3.0.77:

  • Улучшено контекстное меню.
  • Улучшена очистка DUMP-файлов (.DMP) в 64-битных системах.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 01.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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