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Privazer

5.0.0

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Бесплатно Windows

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Privazer — инструмент для очистки операционной системы Windows и подключаемых устройств от различных ненужных данных, появляющихся вследствии активности пользователя. Это давно существующий и уважаемый инструмент от серьезного разработчика — ему можно доверять.

В первую очередь, Privazer рассчитан на устранение различных следов использования компьютера. Утилита удаляет историю многих сторонних программ, историю популярных браузеров, различные данные об интернет-активности (например, index.dat), куки-файлы, историю некоторых мессенджеров, историю использования различных функций операционной системы, MFT-записи и USN-журнал, различные логи. После работы Privazer устраняются не только следы активности, но и происходит очистка системы от множества ненужных файлов и данных, обилие которых может замедлять работу компьютера.

Кроме этого, Privazer чистит компьютер от старых файлов, различных временных файлов, остатков от удаленных программ, оперативную память, частей дистрибутивов программ, исправляет ошибки реестра и сломанные ярлыки, очищает корзину и многое другое.

Некоторых пользователей может смутить устаревший интерфейс и небольшие ошибки в русскоязычном переводе программы, что, впрочем, не очень мешает и окупается толковой функциональностью.

Интерфейс Privazer
Интерфейс Privazer
Режимы сканирования
Режимы сканирования
Процесс сканирования и выбор элементов
Процесс сканирования и выбор элементов

Что нового в последних версиях Privazer:

  • Добавлена новая опция: показать результаты восстановления.
  • Добавлена новая опция: свернуть программу после процесса очистки.
  • Улучшена поддержка очистки браузера Brave.
  • Улучшено сканирование FAT/NTFS.
  • Улучшен планировщик очистки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Privazer

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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