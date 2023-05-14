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X-Mouse Button Control

2.20.4

Скачать программу для настройки мыши

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X-Mouse Button Control — инструмент для тонкой настройки мыши в операционной системе Windows. Позволяет настраивать функциональность мыши индивидуально для каждой отдельной программы.

X-Mouse Button Control позволит создать уникальную конфигурацию мыши и тем самым оптимизировать рабочие процессы, обеспечив удобство и быстродействие управления функциями любых программ. Программа позволяет создавать профили индивидуальных настроек функций мыши для каждой отдельной программы. Профили будут автоматически активированы при обращении к программе и мышь будет отвечать за те функции, которые оптимальны для пользователя, а не стандартные, предустановленные разработчиком. Будет очень удобно.

Интерфейс X-Mouse Button Control
Интерфейс X-Mouse Button Control
Настройки кнопок
Настройки кнопок
Настройки
Настройки

На любой орган управления мыши можно повесить действие из огромного списка. Это может быть действие с самой мышью (типа переназначения действий кнопок и колеса), выполнение сочетания определенных клавиш клавиатуры, какое то действие в системе (к примеру, открытие другого приложения или изменение яркости экрана) и многое другое. Более того, для каждой отдельной программы предусмотрено до 10 вариантов настроек, между которыми можно переключаться в любой момент через горячую клавишу. Это полезно для особо сложных, многофункциональных программ.

У программы очень богатый функционал, который дополнялся и оттачивался долгие годы. На самом деле, это практически всемогущая программа, а количество возможных вариантов настройки мыши колоссально. В общем, это тот софт, который требует долгой настройки, после чего пользователь получит более удобную работу с софтом.

Кроме прочего, через X-Mouse Button Control можно осуществить общую настройку мыши (изменить скорость, повысить точность курсора, настроить игнорирование событий и т. п.).

Что нового в X-Mouse Button Control 2.20.4:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.05.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о X-Mouse Button Control

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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