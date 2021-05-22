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StartIsBack++

2.9.13

Скачать утилиту для замены меню пуск Windows 10 на меню из Windows 7

Пробная версия Windows
Скачать StartIsBack++

StartIsBack++ — программа позволяет использовать в Windows 10 меню Пуск старого стиля, как в Windows 7.

Меню Пуск панели задач операционной системы Windows 10 сильно отличается от меню предыдущих версий и многим пользователям оно кажется менее удобным. Для них и существует StartIsBack++ — программа позволит вернуть в Windows 10 старое меню Пуск в стиле Windows 7.

Интерфейс StartIsBack++
Интерфейс StartIsBack++
Выбор типа меню Пуск
Выбор типа меню Пуск
Настройки
Настройки

StartIsBack++ предлагает несколько вариантов старого меню Пуск, которые представляют собой как меню максимально приближенное к Windows 7, так и пару комбинаций функциональных особенностей старого и нового меню. Также там есть масса различных опций для настройки под предпочтения пользователя. Это и размер иконок, и уровень прозрачности, и цвет, и многое другое. Отдельно важно упомянуть возможность изменять цвет панели инструментов и самого меню.

Обычно программы такого типа бесплатны и авторы довольствуются донатами, но StartIsBack распространяется только на коммерческой основе. Цена очень скромная — всего 4 USD. Пробная версия проработает 30 дней.

Что нового в StartIsBack++ 2.9.13:

Реализована совместимость с последними обновлениями Windows.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 22.05.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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