StartIsBack++ — программа позволяет использовать в Windows 10 меню Пуск старого стиля, как в Windows 7.

Меню Пуск панели задач операционной системы Windows 10 сильно отличается от меню предыдущих версий и многим пользователям оно кажется менее удобным. Для них и существует StartIsBack++ — программа позволит вернуть в Windows 10 старое меню Пуск в стиле Windows 7.

Интерфейс StartIsBack++ Выбор типа меню Пуск Настройки

StartIsBack++ предлагает несколько вариантов старого меню Пуск, которые представляют собой как меню максимально приближенное к Windows 7, так и пару комбинаций функциональных особенностей старого и нового меню. Также там есть масса различных опций для настройки под предпочтения пользователя. Это и размер иконок, и уровень прозрачности, и цвет, и многое другое. Отдельно важно упомянуть возможность изменять цвет панели инструментов и самого меню.

Обычно программы такого типа бесплатны и авторы довольствуются донатами, но StartIsBack распространяется только на коммерческой основе. Цена очень скромная — всего 4 USD. Пробная версия проработает 30 дней.