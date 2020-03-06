Everything — известная утилита для поиска на локальном компьютере. Особенность программы — мгновенные поиск, даже по очень большому файловому хозяйству.

При первом запуске, программа индексирует файлы на жёстком диске (менее минуты) и в последствии регулярно обновляет полученную базу (тоже очень быстро). Благодаря этому, сам процесс поиска файлов происходит мгновенно, что и является главным достоинством программы. Everything годится и для поиска по содержимому файлов, однако оно не индексируется и процесс поиска по содержимому занимает определенное время.

Интерфейс Everything Выбор типа файлов для поиска Богатые настройки

У Everything простой и понятный интерфейс с возможностью сортировки результатов, поиска по типу файла и с использованием ряда параметров. Редактирование поискового запроса мгновенно влияет на получаемый результат, что, опять же, благодаря предварительному индексированию. У программы масса всевозможных настроек, система исключений, история поиска и множество полезных мелочей.

Прочие достоинства Everything: полностью бесплатна, крошечный размер, минимальное потребление ресурсов, удобный доступ через иконку в трее.