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Everything

1.4.1.965

Скачать утилиты для мгновенного поиска по компьютеру

Бесплатно Windows
Скачать Everything

Everything — известная утилита для поиска на локальном компьютере. Особенность программы — мгновенные поиск, даже по очень большому файловому хозяйству.

При первом запуске, программа индексирует файлы на жёстком диске (менее минуты) и в последствии регулярно обновляет полученную базу (тоже очень быстро). Благодаря этому, сам процесс поиска файлов происходит мгновенно, что и является главным достоинством программы. Everything годится и для поиска по содержимому файлов, однако оно не индексируется и процесс поиска по содержимому занимает определенное время.

Интерфейс Everything
Интерфейс Everything
Выбор типа файлов для поиска
Выбор типа файлов для поиска
Богатые настройки
Богатые настройки

У Everything простой и понятный интерфейс с возможностью сортировки результатов, поиска по типу файла и с использованием ряда параметров. Редактирование поискового запроса мгновенно влияет на получаемый результат, что, опять же, благодаря предварительному индексированию. У программы масса всевозможных настроек, система исключений, история поиска и множество полезных мелочей.

Прочие достоинства Everything: полностью бесплатна, крошечный размер, минимальное потребление ресурсов, удобный доступ через иконку в трее.

Что нового в Everything 1.4.1.965:

В INI-файл настроек добавлена новая опция thumbnail_overlay_icon.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.03.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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