Autoruns — простой, но мощный инструмент для управления автозагрузкой операционной системы Windows. Позволяет управлять автозапуском сторонних программ, сервисов, драйверов и всем прочим, что запускается вместе со стартом системы.

Autoruns предоставляет исчерпывающую информацию о любом процессе, загружаемом автоматически, вместе с операционной системой. Программа отображает и позволяет всю цепочку зависимости процессов, что даёт полный контроль над автозапуском. Отображение всех элементов поделено на раздела, доступен поиск и есть функция фильтрации отображения процессов — например, можно скрыть все процессы операционной системы. Пользователю доступно как исключение, так и полное удаление автозагрузки компонента.

Интерфейс Autoruns Удаление записи автозагрузки Опции сканирования

Дополнительной функцией является возможность проверки любых файлов, присутствующих в автозагрузке на вирусы, через популярный онлайн-сервис VirusTotal.

Кстати говоря, утилита Autoruns принадлежит Microsoft, которая приобрела права на утилиту у ее разработчика, компании Sysinternals.