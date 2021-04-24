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Autoruns

13.100

Скачать инструмент для управления автозагрузкой

Бесплатно Windows
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Autoruns — простой, но мощный инструмент для управления автозагрузкой операционной системы Windows. Позволяет управлять автозапуском сторонних программ, сервисов, драйверов и всем прочим, что запускается вместе со стартом системы.

Autoruns предоставляет исчерпывающую информацию о любом процессе, загружаемом автоматически, вместе с операционной системой. Программа отображает и позволяет всю цепочку зависимости процессов, что даёт полный контроль над автозапуском. Отображение всех элементов поделено на раздела, доступен поиск и есть функция фильтрации отображения процессов — например, можно скрыть все процессы операционной системы. Пользователю доступно как исключение, так и полное удаление автозагрузки компонента.

Интерфейс Autoruns
Интерфейс Autoruns
Удаление записи автозагрузки
Удаление записи автозагрузки
Опции сканирования
Опции сканирования

Дополнительной функцией является возможность проверки любых файлов, присутствующих в автозагрузке на вирусы, через популярный онлайн-сервис VirusTotal.

Кстати говоря, утилита Autoruns принадлежит Microsoft, которая приобрела права на утилиту у ее разработчика, компании Sysinternals.

Что нового в Autoruns 13.100:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 24.04.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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