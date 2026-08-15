Intel Arc & Iris Xe Graphics — универсальный драйвер для устройств, использующих графические чипы производства Intel — видеокарты Intel Arc, видеокарты Intel Iris Xe и видеочипы, интегрированные в процессоры Intel (поколения 11, 12, 13).

В состав пакета Intel Arc & Iris Xe Graphics входят сами драйверы, ряд сопутствующих системных компонентов, а также программа Intel Arc Control. Она предоставляет полную информацию о системе, включает набор настроек для управления производительностью (как глобально, так и индивидуально для каждой игры), позволяет обновлять драйверы, имеет функции для разгона видеокарты, включает мощный функционал для ведения трансляций и имеет ряд сопутствующих функций.

Интерфейс Intel Arc & Iris Xe Graphics

Регулярное обновление видео-драйверов позволяет получать все новейшие оптимизации производительности и стабильности. В первую очередь это актуально для игр. Хотя графика от Intel не так популярна среди геймеров (большинство решений Intel являются встроенной и мобильной графикой с не самой высокой производительностью), как видеокарты от NVIDIA и AMD, все же топовые видеокарты линейки Arc являются мощными игровыми экземплярами, которые подходят для современных игр. Разработчики Intel, также как и конкуренты, предоставляют быстрые обновления драйверов в дни выхода громких релизов игр, с целью оптимизации их производительности.

Скачайте последнюю версию драйверов Intel Arc & Iris Xe Graphics. Этот пакет рассчитан на 64-битные операционные системы Windows 11 (21H2 или новее) и Windows 10 (20H2 или новее).