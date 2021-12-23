Spybot Search&Destroy - это популярная утилита для безопасности, класса Anti-Spyware, которая служит для поиска и удаления различных шпионских и рекламных программ, ненужных дополнительных модулей, рекламных дополнений и механизмов отслеживания.

Программа сканирует компьютер на наличие вредоносных программ и предоставляет отчет, с возможностью удаления обнаруженного. Первоначальное сканирование может длиться больше часа. У Spybot Search&Destroy богатая, регулярно обновляемая база данных, постоянно пополняемая новыми угрозами. Простой и доступный интерфейс, в котором невозможно запутаться - ещё один плюс программы.

Интерфейс Spybot Search&Destroy Сканирование системы Подробный вид сканирования

Остаётся добавить, что Spybot Search&Destroy включает функцию иммунизации браузера - внесение ряда настроек, которые улучшают его безопасность.

Кроме бесплатной версии есть и более функционально насыщенные, платные версии программы. Познакомиться с различиями можно на официальном сайте разработчика.