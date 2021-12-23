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Spybot Search&Destroy

2.9

Скачать программу для удаления шпионских программ

Бесплатно Windows
Скачать Spybot Search&Destroy

Spybot Search&Destroy - это популярная утилита для безопасности, класса Anti-Spyware, которая служит для поиска и удаления различных шпионских и рекламных программ, ненужных дополнительных модулей, рекламных дополнений и механизмов отслеживания.

Программа сканирует компьютер на наличие вредоносных программ и предоставляет отчет, с возможностью удаления обнаруженного. Первоначальное сканирование может длиться больше часа. У Spybot Search&Destroy богатая, регулярно обновляемая база данных, постоянно пополняемая новыми угрозами. Простой и доступный интерфейс, в котором невозможно запутаться - ещё один плюс программы.

Интерфейс Spybot Search&Destroy
Интерфейс Spybot Search&Destroy
Сканирование системы
Сканирование системы
Подробный вид сканирования
Подробный вид сканирования

Остаётся добавить, что Spybot Search&Destroy включает функцию иммунизации браузера - внесение ряда настроек, которые улучшают его безопасность.

Кроме бесплатной версии есть и более функционально насыщенные, платные версии программы. Познакомиться с различиями можно на официальном сайте разработчика.

Что нового в Spybot Search&Destroy 2.9:

Реализована совместимость с Windows 11 и предпринята масса внутренних улучшений.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.12.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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