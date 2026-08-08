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YACReader

10.2.0

Скачать программу для чтения комиксов

Open Source Windows Linux iOS

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ВЫБОР ВЕРСИИ

YACReader — известная программа для чтения комиксов и управления коллекцией. Можно скачать YACReader версии для Windows, GNU/Linux и iOS.

Программа умеет работать со следующими форматами: CBR, CBZ, PDF, изображениями JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP и этими форматами содержащимися в архивах CB7, RAR, ZIP, 7Z, TAR (без необходимости предварительной распаковки). Проверка DRM не осуществляется.

YACReader предлагает простой и чистый интерфейс , не отвлекающими от чтения лишними элементами. Программа имеет массу функций для удобного чтения: одностраничный и двухстраничный режимы просмотра, эффект плавного перехода, полноэкранный просмотр, поворот страницы, подгонка страницы под размеры экрана, настраиваемый цвет фона, закладки, возможность вернуться к чтению с того же места, быстрый переход по комиксу и многое другое. Также важно отметить возможность настройки яркости, контраста и гаммы, что позволит улучшить отображение картинки и максимально погрузиться в чтение графической новеллы.

Ведение библиотеки комиксов — важная часть программы. Простой интерфейс с набором обложек позволит удобно ориентироваться в коллекции, а дополнительные функции, типа поиска, позволят удобно работать с большой библиотекой. Каждый комикс может быть снабжен метаданными с информацией о названии, авторе, годе выпуска, обложкой и прочими данными. Также YACReader предлагает функциональность поиска комиксов в интернете.

Доступна загрузка YACReader для Windows, GNU/Linux и iOS (версии YACReader для Android не предусмотрено). При том, версия для яблочной платформы является особо востребованной пользователями и имеет особую популярностью. Если версии для настольных систем бесплатны и распространяются с открытым исходным кодом через репозиторий на Github, то версия для iOS предлагается по цене в 3 доллара.

Интерфейс YACReader
Интерфейс YACReader
Страницы
Страницы
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях YACReader:

  • Запоминание размера лупы и масштаба.
  • Добавлен ярлык для сброса размера лупы.
  • Увеличение размера рендеринга PDF.
  • Расширена информация в разделе "Информация о системе".
  • Предпринят ряд улучшений для YACReaderLibrary.
  • Предпринят ряд внутренних улучшений им исправлений.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о YACReader

Отличная программа для чтения и коллекционирования комиксов. Содержит в своем наборе удобную библиотеку и функциональный просмотрорщик. Одна из лучших в своем сегменте.

Автор: superserov03.12.2024

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