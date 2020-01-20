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PDFCreator

4.0.1

Виртуальный принтер для конвертирования в PDF

Бесплатно Windows
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PDFCreator — это программа для создания PDF-файла из любого документа. Программа создает в системе виртуальный принтер, который, на ряду с настоящим принтером, присутствует в диалоге «Печать» любой программы. Что-бы создать PDF-документ, достаточно просто отправить конвертируемый файл на печать в любой программе (выбрав принтер PDFCreator) и получится стандартный PDF-документ с полным сохранением форматирования исходного документа. Это очень просто.

В PDFCreator есть и набор настроек, которые определяют целый ряд действий: подставнока значений некоторых данных (например, заголовок или имя автора), установка определенного действия после создания документа, регулирование качества графических изображений в документе, установка цветовой модели и т. п.

Хорошо, что PDFCreator имеет открытые исходные коды, не содерджит рекламы и распространяется абсолютно бесплатно.

Что нового в PDFCreator 4.0.1:

  • Добавлена возможность сортировки задач печати по дате, ID и алфавиту в окне слияния документов.
  • Добавлена возможность отправки всего документа на печать, включая фон или видимые подписи.
  • В контекстное меню добавлены пункты для конвертирования и слияния документов.
  • Теперь добавление фоновых изображений доступно для любых исходящих форматов.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот PDFCreator 1 Скриншот PDFCreator 2 Скриншот PDFCreator 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.01.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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