PDFCreator — это программа для создания PDF-файла из любого документа. Программа создает в системе виртуальный принтер, который, на ряду с настоящим принтером, присутствует в диалоге «Печать» любой программы. Что-бы создать PDF-документ, достаточно просто отправить конвертируемый файл на печать в любой программе (выбрав принтер PDFCreator) и получится стандартный PDF-документ с полным сохранением форматирования исходного документа. Это очень просто.

В PDFCreator есть и набор настроек, которые определяют целый ряд действий: подставнока значений некоторых данных (например, заголовок или имя автора), установка определенного действия после создания документа, регулирование качества графических изображений в документе, установка цветовой модели и т. п.

Хорошо, что PDFCreator имеет открытые исходные коды, не содерджит рекламы и распространяется абсолютно бесплатно.