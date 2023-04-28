Okular — популярная программа для просмотра и аннотирования PDF-документов, электронных книг, комикбуков и простых графических изображений. Толковый, полностью бесплатный проект с открытыми исходными кодами, входящий в состав KDE. Можно скачать Okular для Windows и GNU/Linux.

Okular предоставляет удобный интерфейс для просмотра электронных документов. Умеет работать с такими форматами как PDF, EPUB, DjVU, MD, JPEG, PNG, GIF, TIFF, WebP, CBR, CBZ и массой прочих. Okular является современным, всеядным, очень быстрым и постоянно разувающимся инструментом, которые можно рекомендовать самой широкой аудитории пользователей. Он подойдет как для работы с документами, так и для просмотра комиксов или чтения электронных книг. Отличная альтернатива Foxit Reader.

Интерфейс Okular Режим просмотра «Обзор» Настройки

У программы удобный, отлично спроектированный интерфейс с аккуратным оформлением, который предоставляет массу удобств для работы с документами. Доступно несколько режимов просмотра многостраничных документов, боковая панель с миниатюрами, функции масштабирования, быстрый переход по документу, закладки, поиск, поворот страниц и многое другое. Также важно отметить возможности выделения области с последующим копированием содержащегося текста и применением к нему ряда действий (копирование, поиск и прочее).

Okular имеет богатые функции аннотирования документов и позволяют добавлять текстовые комментарии, пометки, выделения цветом, различные фигуры, штампы и прочие элементы. Также поддерживаются электронные подписи.