Calibre — библиотека на компьютере — функциональная программа для работы с электронными книгами. Позволяет с удобством читать книги, вести коллекцию, искать книги в интернете, а также синхронизировать библиотеку с внешними устройствами для чтения книг. Можно скачать Calibre для Windows и GNU/Linux.

Большинство пользователей будут использовать программу для подготовки книг к чтению на внешних устройствах и их синхронизации. Calibre поддерживает практически все популярные устройства подобного толка от специализированных, до обычных смартфонов.

При чтении книги на компьютере можно настроить ряд параметров отображения текста и фона, чтобы подстроить программу для максимального удобства. Также есть ряд приятных мелочей, как, например, эффекты перелистывания страниц и т. п. Мощные средства каталогизации по массе различных параметров, от автора, до оценки, в том числе и на основе присваиваемых пользователем тегов. Разумеется, в программе предусмотрены такие функции, как поиск, конвертация книг в различные форматы, поиск обложек книг и многое другое.

Программа поддерживает все популярные форматы как электронных книг, так и различных электронных документов. EPUB, Kindle, LIT и некоторые другие, а также PDF, Word, HTML, простой текст. Кроме прочего, поддерживаются различные форматы комиксов (по сути, простые архивы с измененным расширением).

В Calibre предусмотрен доступ к каталогам электронных книг, распространяемых как на коммерческой основе, так и бесплатных. Благодаря этому, без труда можно пополнить свою библиотеку книгами от самых разных авторов.

Остается добавить, что это свободная и полностью бесплатная программа, существующая для многих операционных систем. Она постоянно развивается, получая регулярные обновления.