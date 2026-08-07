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Calibre

9.13.0

Программа для чтения электронных книг

Бесплатно Windows Linux

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Calibre — библиотека на компьютере — функциональная программа для работы с электронными книгами. Позволяет с удобством читать книги, вести коллекцию, искать книги в интернете, а также синхронизировать библиотеку с внешними устройствами для чтения книг. Можно скачать Calibre для Windows и GNU/Linux.

Большинство пользователей будут использовать программу для подготовки книг к чтению на внешних устройствах и их синхронизации. Calibre поддерживает практически все популярные устройства подобного толка от специализированных, до обычных смартфонов.

При чтении книги на компьютере можно настроить ряд параметров отображения текста и фона, чтобы подстроить программу для максимального удобства. Также есть ряд приятных мелочей, как, например, эффекты перелистывания страниц и т. п. Мощные средства каталогизации по массе различных параметров, от автора, до оценки, в том числе и на основе присваиваемых пользователем тегов. Разумеется, в программе предусмотрены такие функции, как поиск, конвертация книг в различные форматы, поиск обложек книг и многое другое.

Программа поддерживает все популярные форматы как электронных книг, так и различных электронных документов. EPUB, Kindle, LIT и некоторые другие, а также PDF, Word, HTML, простой текст. Кроме прочего, поддерживаются различные форматы комиксов (по сути, простые архивы с измененным расширением).

В Calibre предусмотрен доступ к каталогам электронных книг, распространяемых как на коммерческой основе, так и бесплатных. Благодаря этому, без труда можно пополнить свою библиотеку книгами от самых разных авторов.

Остается добавить, что это свободная и полностью бесплатная программа, существующая для многих операционных систем. Она постоянно развивается, получая регулярные обновления.

Dropbox Dropbox Dropbox

Что нового в последних версиях Calibre:

Что нового в Calibre 9.0

Прочитайте новость: Calibre 9.0 — новый режим просмотра библиотеки Книжная полка

  • Новый режим просмотра «Книжная полка», отображающий книги на полке с их корешками. с книгами, расположенными на полках и отображающими их корешки. «Макет» > «Книжная полка».
  • В просмотрщик добавлена кнопка «Редактировать книгу» для редактирования текущей книги (если возможно, поддерживается редактирование EPUB, AZW3 или KEPUB).
  • В Calibre для GNU/Linux добавлена прокрутка списка книг на основе инерции при использовании устройств прокрутки с высоким разрешением, таких как тачпады.
  • При просмотре в текстовом формате (к примеру, после конвертирования книги в TXT) добавлена опция замены изображений на их текстовый alt-атрибут.
  • Добавлена поддержка чтения обложек из файлов EPUB, не соответствующих стандарту «Open Manga Format», выпускаемых некоторыми японскими издателями.
  • Добавлена ​​настройка для изменения размера шрифта виджета чата с ИИ.
  • В просмотрщике разрешен ввод номера страницы для перехода вместо принудительной прокрутки существующих номеров страниц.
  • Добавлена поддержка обновленной прошивки для драйвера Kobo.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Calibre 8.0.0

  • Значительно улучшена поддержка электронных книг Kobo. Доступна возможность просмотра, редактирования и конвертирования формата KEPUB, который используются в Kobo. Также поддерживается автоматическое конвертирование EPUB в KEPUB при отправке книг на устройство.
  • Добавлена возможность подключаться к папке, как к устройству USBMS. Это полезно для работы с устройствами Chromebook, где USB-устройства отображаются как папки, а не как аппаратные устройства.
  • Теперь при заполнении имен полей, которые содержат иерархические данные в режиме префиксов, сопоставляются префиксы после каждого разделителя (точки).
  • В редакторе оглавления реализована возможность перемещения нескольких выбранных элементов.
  • Теперь в Calibre для macOS иконки программы в доке отображаются в белой рамке для соответствия рекомендуемому стилю Apple.
  • Добавлена поддержка новой прошивки на устройствах Tolino.
  • В информацию о книге добавлена опция для подавления ссылок на поиск автора.
  • Улучшена работа со следующими источниками: Linux Weekly News, Spectator, Economist, Granta, Hindu, 1843, Barrons, Frontline, Zaobao, Strange Horizons.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Calibre 7.25.0

  • Добавлена возможность установки пользовательских значков элементов в обозревателе вкладок.
  • Драйвер Kindle: импорт файлов KFX из Kindle 2024 по протоколу MTP.
  • Новая настройка управления восточноазиатскими языками, используемым при транслитерации на английский язык.
  • Добавлена возможность настройки размера ссылок и значков заметок в сведениях о книге («Настройки» -> «Внешний вид» -> «Сведения о книге»).
  • Новые и улучшенные источники новостей: Alternatives Economiques (Kabonix), ZerodeuxAfrique XXI, Orient XXI, Contretemps, Faz.net, Moview Web и Football League World, spektrum.de, Economist, Arret sur images, Le Canard Enchaine, Foreign Affairs.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Calibre

Calibre — лучшая программа для создания электронной библиотеки. Особенно радует поддержка плагинов. Кому интересно, посмотрите, нашел хорошую подборку https://freeloadsoft.ru/2022/03/28/luchshie-plaginy-dlya-calibre/

Автор: Sergey29.06.2022

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