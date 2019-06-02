PicoTorrent - простой торрент-клиент с открытыми исходными кодами для операционной системы Windows, рассчитанный на самую широкую аудиторию. У программы простой и чистый интерфейс, не содержащий рекламных вставок и избыточного функционала.

Разработчик позиционирует PicoTorrent как простой торрент-клиент с дружественным интерфейсом, лишь самыми необходимыми функциями и очень низким потреблением ресурсов компьютера. Это похоже на первые версии uTorrent, который когда-то завоевал 95% компьютеров благодаря схожим качествам. И верно: сейчас есть масса функциональных битторрент-клиентов, способных предоставить контроль за каждым байтом, а простых и доступных программ совсем немного.

Главное окно PicoTorrent Добавление торрента Скромный ассортимент настроек

В PicoTorrent есть возможность добавить загрузку через .torrent-файл или magnet-ссылку, настроить ограничения скорости, изменить ряд параметров запуска, настроить шифрование. Собственно, это все основные функции доступные пользователю. Поддерживается DHT, IPv4 и IPv6, шифрование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTPS.

Рекомендуется скачать PicoTorrent тем пользователям, кому неинтересны сотни настроек таких монстров, как BiglyBT и кто устал смотреть на рекламу в uTorrent. Это для тех, кто хочет скачивать с торрента без лишних сложностей и не очень заинтересован в глубоком погружении в мир файлообмена.