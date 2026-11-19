BiglyBT — это свободный мультиплатформенный торрент-клиент, не содержащий рекламы и включающий огромное множество настроек. Это реинкарнация некогда популярного торрент-клиента Azureus, который в последствии трансформировался в Vuze, оброс рекламой и ненужными функциями, а теперь и вовсе не подает признаков активности. Пара старых разработчиков Azureus решили вернуться к истокам и развивают новый торрент-клиент, основанный на кодовой базе старого проекта, с набором нововведений и новым именем.

Это очень мощный битторрент-клиент, который рассчитан на искушенных пользователей, серьезно увлечённых файлообменом и желающих принимать активное участие в торрент-сообществе. Дело в огромном множестве всевозможных опций, предусматривающих настройку всего, что только можно. Это выражено и в обилии функций, и в массе настроек их поведения, и в интерфейсе, который заточен под нужды управления большим количеством раздач на по-разному сконфигурированных трекерах. BiglyBT вряд ли понравится людям, скачивающим с торрента от случая к случаю, — предлагаемый функционал будет явно избыточен, а интерфейс слишком перенасыщен возможностями — таким пользователям лучше скачать uTorrent или qBittorrent.

В функциональном плане BiglyBT является современным битторрент-клиентом и поддерживает большинство востребованных технологий: DHT, UPnP, uTP, IPv6, WebTorrent, объединение сварма, анонимный обмен с помощью I2P и Tor и т. д.

Можно скачать BiglyBT для Windows, GNU/Linux и Android. Программа распространяется, в том числе, и на основе открытых исходных кодов.