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BiglyBT

2.1

Очень функциональный торрент-клиент без рекламы

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BiglyBT — это свободный мультиплатформенный торрент-клиент, не содержащий рекламы и включающий огромное множество настроек. Это реинкарнация некогда популярного торрент-клиента Azureus, который в последствии трансформировался в Vuze, оброс рекламой и ненужными функциями, а теперь и вовсе не подает признаков активности. Пара старых разработчиков Azureus решили вернуться к истокам и развивают новый торрент-клиент, основанный на кодовой базе старого проекта, с набором нововведений и новым именем.

Это очень мощный битторрент-клиент, который рассчитан на искушенных пользователей, серьезно увлечённых файлообменом и желающих принимать активное участие в торрент-сообществе. Дело в огромном множестве всевозможных опций, предусматривающих настройку всего, что только можно. Это выражено и в обилии функций, и в массе настроек их поведения, и в интерфейсе, который заточен под нужды управления большим количеством раздач на по-разному сконфигурированных трекерах. BiglyBT вряд ли понравится людям, скачивающим с торрента от случая к случаю, — предлагаемый функционал будет явно избыточен, а интерфейс слишком перенасыщен возможностями — таким пользователям лучше скачать uTorrent или qBittorrent.

Скриншот BiglyBT 1
Интерфейс BiglyBT
Скриншот BiglyBT 2
Настройки BiglyBT
Скриншот BiglyBT 3
Меню инструментов BiglyBT

В функциональном плане BiglyBT является современным битторрент-клиентом и поддерживает большинство востребованных технологий: DHT, UPnP, uTP, IPv6, WebTorrent, обнаружение VPN, объединение сварма, анонимный обмен с помощью I2P и Tor и т. д.

Можно скачать BiglyBT для Windows, GNU/Linux и Android. Программа распространяется, в том числе, и на основе открытых исходных кодов.

Что нового в BiglyBT 2.1:

Список изменений будет доступен позже.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 10.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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