Slack — коммерческий интернет-сервис для организации многопользовательских чатов, рассчитанный на корпоративных пользователей. В первую очередь, этот сервис рассчитан на общение пользователей при работе над совместными проектами. Представляет собой мощную систему с массой дополнительных удобств и плотной интеграцией с различными интернет-сервисами. Slack отлично подходит для коммуникации работников внутри компании или группы разработчиков и предоставляет широкие возможности для общения и прочего взаимодействия пользователей (обмен различными материалами).

Внешне это выглядит, примерно, как IRC, но обладает гораздо более насыщенным функционалом и современным оформлением. В Slack присутствуют богатые возможности для реализации пространства для общения: публичные чаты, приватные чаты, личные сообщения и панель, централизующая все события, касающиеся пользователя. Рядовой чат состоит из набора тематических каналов, каждый из которых создаётся для обсуждения отдельной темы. Поддерживается мелкое форматирование текста сообщений, подсветка синтаксиса большинства языков программирования, превью картинок и иконки прикрепленных файлов и многое другое. Также там есть масса разнообразных удобств: текстовые команды, статусы пользователей, статистика, уведомления о событиях, сервисные боты и даже видео-звонки между пользователями.

Система уведомлений — еще один важный момент, благодаря которому, пользователь всегда будет в курсе событий и никогда не упустит чего-то важного. В крупных чатах, немудрено упустить что-то важное, но это не про Slack. На самом деле, это очень функциональная система, каждый аспект которой поддается тонкой настройке — от уведомлений до интеграции с внешними сервисами.

Интеграции — особо важный аспект Slack. Благодаря этому, в программе есть поддержка более сотни сторонних сервисов: облачные хранилища, социальные сети, хостинги и т. д. В специальном разделе создатель чата может выбрать и установить необходимые интеграции, и работа станет намного удобнее. Например, можно активировать оповещения об изменениях файлов на Google Диск, новых сообщениях или лайках в Twitter или тому подобных событиях, а поддержка Github будет очень удобна при разработке программ. Это очень сильно расширяет возможности, а специальный API позволяет создать интеграцию с чем угодно, что в перспективе даёт очень широкие возможности.

Можно скачать Slack для всех популярных настольных и мобильных операционных систем. А можно пользоваться сервисом прямо в браузере.

Так как это коммерческий сервис, то нет никакой возможности развернуть независимый чат на собственном сервера. Slack окажется бесплатным для небольших групп пользователей. Ограничения выражаются в поддержке не более 10-ти внешних сервисов, 5 Гб хостинга под передаваемые файлы и поиском лишь по 10000-м сообщений. Коммерческие тарифы снимают эти ограничения и предоставляют несколько дополнительных удобств, типа умного поиска и более функциональной системы настройки прав доступа.