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HWMonitor

1.68

Скачать инструмент мониторинга основных датчиков компьютера

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

HWMonitor — это программа для мониторинга состояния системы от разработчиков знаменитой утилиты CPU-Z. Можно скачать HWMonitor для Windows.

Программа отображает информацию с основных датчиков системы (значения меняются в реальном времени) и позволяет следить за такими параметрами как напряжение, температура и скорость вращения вентиляторов. Программа получает информацию со встроенных датчиков материнской платы, процессора, памяти, видеокарты и жесткого диска.

У HWMonitor простой и доступный интерфейс, отражающий как текущие параметры системы, так и статистику (минимально и максимально зафиксированные значения). Программа очень простая, имеет аккуратный и доступный интерфейс и не содержит никаких дополнительных функций.

Интерфейс HWMonitor
Интерфейс HWMonitor
Выбор единиц измерения
Выбор единиц измерения
Темная тема интерфейса
Темная тема интерфейса

Что нового в последних версиях HWMonitor:

Что нового в HWMonitor 1.59

  • Добавлена поддержка AMD Ryzen Z2 и Z2 Extreme.
  • Добавлена поддержка AMD Ryzen Threadripper 9000).
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 5060 Ti (GB206) и RTX 5050 (GB207).

Что нового в HWMonitor 1.56

  • Добавлена поддержка Intel Arc B580.
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Arrow Lake-U.
  • Улучшена поддержка Intel Lunar Lake.
  • Поддержка чипсетов Intel Q870, B860, H810, W880, HM870, WM890, WM880.
  • Поддержка Intel Core Ultra 9 285HX, Ultra 7 275HX/265HX/255HX, Ultra 5 245HX/235HX (Arrow Lake-HX).
  • Поддержка Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H/255H, Ultra 5 235H/225H (Arrow Lake-H).
  • Поддержка Intel Core 7 160HL, 150HL, 160UL, 150UL, 150U (Raptor Lake).
  • Поддержка Intel Core 5 130HL, 120HL, 130UL, 120U (Raptor Lake).
  • Поддержка Intel Core 3 100HL, 100UL, 100U (Raptor Lake).
  • Поддержка AMD Ryzen 9 9955HX3D, 9955HX, 9950HX3D, 9950HX, 9850HX, 9845HX.
  • Поддержка AMD Ryzen 7 9800X3D (Granite Ridge).
  • Поддержка AMD X870/B840.
  • Поддержка NVIDIA RTX 5090 и 5080.
  • Поддержка типов модулей памяти CAMM2.
  • Поддержка памяти CUDIMM DDR5.
  • Запомните положение окна.

Что нового в HWMonitor 1.55

  • Добавлен мониторинг регулятора напряжения Intel (VR).
  • Добавлена возможность отображения использование видео-памяти в мегабайтах.
  • Добавлена поддержка CPU и SOC BCLK.
  • Добавлена поддержка Intel ICC Max.
  • Улучшена поддержка AMD Granite Ridge и Strix Point.
  • Улучшена поддержка детализации тактовой частоты Intel Arrow Lake.
  • Добавлена поддержка Intel Core Ultra 5 235, 225 и 225F (Arrow Lake).
  • Добавлена поддержка Intel Core i9 14901KE и 14901E, Core i7 14701KE, Core i5 14501E и 14401E/F (Raptor Lake).

Что нового в HWMonitor 1.53

  • Реализовано выделение в списке самых быстрых ядер.
  • Улучшена поддержка Intel Meteor Lake и добавлена предварительная поддержка Intel Arrow Lake.
  • Добавлена поддержка AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G (Phoenix).
  • Добавлена поддержка AMD Hawk Point and Hawk Point 2 (Zen 4/Zen 4c).
  • Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT (Navi 33 XT).
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 4070 SUPER (AD104-350), RTX 4070 Ti SUPER (AD103-275), RTX 4080 SUPER (AD103-400).
  • Добавлена поддержка NPU.

Что нового в HWMonitor 1.52

  • Добавлена поддержка процессоров Intel Core i9-14900K/KF (24c), Core i7-14700K/KF (20c), Core i5-14600K/KF (14c).
  • Добавлена поддержка нового фирменного стиля Intel Core 3, 5, 7 и Core Ultra 5, 7, 9.
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Meteor Lake.
  • Добавлена поддержка видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и 7700 XT (Navi 32).

Что нового в HWMonitor 1.49

Добавлена/улучшена поддержка следующего железа:

  • Intel Core i9 13900KS.
  • AMD Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D, Ryzen 7 7800X3D.
  • AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600.
  • AMD Radeon 7900XT/XTX.
  • NVIDIA RTX RTX 4070 Ti.
  • DDR5 VDD/VDDQ/VDDP,VOUT 1.8V и 1.0V.

Что нового в HWMonitor 1.48

  • Поддержка шины питания видео от NVIDIA.
  • Поддержка NVIDIA RTX 4080 16GB (AD103).
  • Поддержка AMD Ryzen 5 7535H (zen3+, 6C/12T), Ryzen 7 7735HS (zen3+, 8C/16T).
  • Поддержка AMD Athlon Gold 7220U, Ryzen 3 7320U, Ryzen 5 7520U (MDN-A0, 15W).
  • Поддержка Intel Core i5 13450HX, 13500HX, Core i7 13650HX, 13700HX (55W).
  • Поддержка Intel Core i5 13420H, 13500H и Core i7 13620H (RPL, 45W). Поддержка Intel Core i7 12850HX (8P+8E, 55W).
  • Предварительная поддержка AMD Radeon RX 7900 XT/XTX (Navi 31).
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о HWMonitor

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