SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

HWMonitor

1.41

Скачать инструмент мониторинга основных датчиков компьютера

Скачать HWMonitor

HWMonitor — это программа для мониторинга состояния системы от разработчиков знаменитой утилиты CPU-Z. Отображает информацию с основных датчиков системы (значения меняются в реальном времени) и позволяет следить за такими параметрами как напряжение, температура и скорость вращения вентиляторов. Программа получает информацию со встроенных датчиков материнской платы, процессора, памяти, видеокарты и жесткого диска.

У HWMonitor простой и доступный интерфейс, отражающий как текущие параметры системы, так и статистику (минимально и максимально зафиксированные значения). Программа очень простая, имеет аккуратный и доступный интерфейс и не содержит никаких дополнительных функций.

Что нового в HWMonitor 1.41:

  • Добавлена поддержка процессоров Intel Cascade Lake и Ice Lake.
  • Добавлена поддержка NVIDIA RTX 2070 и 2080 Super.
  • Добавлена предварительная поддержка AMD Threadripper 3000.
  • Добавлена поддержка процессоров Zhaoxin.
Скриншот HWMonitor
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

AIDA64

Самая популярная программа для определения железа, тестирования и мониторинга

SiSoftware Sandra

Старейшая программа для определения железа, теста и мониторинга

HWiNFO

Скачать бесплатно программу для определения железа

3DMark

Скачать самый уважаемый тест компьютера в 3D

Speccy

Очень простая программа для определения железа компьютера

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64