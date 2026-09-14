HWMonitor — это программа для мониторинга состояния системы от разработчиков знаменитой утилиты CPU-Z. Можно скачать HWMonitor для Windows.

Программа отображает информацию с основных датчиков системы (значения меняются в реальном времени) и позволяет следить за такими параметрами как напряжение, температура и скорость вращения вентиляторов. Программа получает информацию со встроенных датчиков материнской платы, процессора, памяти, видеокарты и жесткого диска.

У HWMonitor простой и доступный интерфейс, отражающий как текущие параметры системы, так и статистику (минимально и максимально зафиксированные значения). Программа очень простая, имеет аккуратный и доступный интерфейс и не содержит никаких дополнительных функций.