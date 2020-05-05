SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Inkscape

1.0

Скачать бесплатный редактор векторной графики

Open Source Windows Linux
Скачать Inkscape

Inkscape — полнофункциональный редактор векторной графики. Программа является свободным приложением (с открытыми исходными кодами) и представляет собой бесплатную альтернативу дорогим CorelDRAW и Abobe Illustrator и, в принципе, вполне способен заменить эти программы (по крайней мере, это потенциально возможно).

Inkscape включает полный спектр функций для создания и обработки вектоных изображений. Этот редактор годится как для создания художественных изображений, так и для работы с техническими чертежам. Программа включает массу необходимых и дополнительных инструментов, содержит различные фильтры, поддерживает конвертацию, импорт и экспорт.

Будет явно избыточным перечислять здесь инструментарий программы. Достаточно написать, что она включает широкий набор самоочевидных для такого типа программ функций. Это серьезный продукт, который удовлетворит широкие потребности пользователей.

Раньше Inkscape ставили в укор медлительность и не стабильную работу. Эти проблемы давно решены и сегодня это вполне приемлемый инструмент для работы с векторной графикой.

Что нового в Inkscape 1.0:

Огромное обновление с массой улучшений во всех аспектах работы программы. Подробный список изменений будет доступен позже.

Скриншот Inkscape 1 Скриншот Inkscape 2 Скриншот Inkscape 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Adobe Photoshop

Несомненный лидер в области растровой графики

CorelDRAW

Самый популярный редактор векторной графики

PaintShop Pro

Профессиональный фоторедактор от компании Corel

GIMP

Скачать полностью бесплатный графический редактор

openCanvas

Редактор растровой графики, ориентированный на рисование

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64