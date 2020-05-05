Inkscape — полнофункциональный редактор векторной графики. Программа является свободным приложением (с открытыми исходными кодами) и представляет собой бесплатную альтернативу дорогим CorelDRAW и Abobe Illustrator и, в принципе, вполне способен заменить эти программы (по крайней мере, это потенциально возможно).

Inkscape включает полный спектр функций для создания и обработки вектоных изображений. Этот редактор годится как для создания художественных изображений, так и для работы с техническими чертежам. Программа включает массу необходимых и дополнительных инструментов, содержит различные фильтры, поддерживает конвертацию, импорт и экспорт.

Будет явно избыточным перечислять здесь инструментарий программы. Достаточно написать, что она включает широкий набор самоочевидных для такого типа программ функций. Это серьезный продукт, который удовлетворит широкие потребности пользователей.

Раньше Inkscape ставили в укор медлительность и не стабильную работу. Эти проблемы давно решены и сегодня это вполне приемлемый инструмент для работы с векторной графикой.