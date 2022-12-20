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Affinity Photo

2.0.3

Скачать гарфический редактор, ориентированный на работу с фото

Пробная версия Windows

Скачать Affinity Photo

ВЫБОР ВЕРСИИ

Affinity Photo — замечательный растровый графический редактор с упором на обработку фотографий. Подойдёт как любителям, так и профессионалам.

Разработчики презентуют Affinity Photo в большей степени как фоторедактор. В программе есть все возможности для обработки RAW-файлов и набор инструментов, ориентированных на обработку фото. В программе есть масса инструментов, характерных для растровых графических редакторов, и она больше похожа на Photoshop, чем на Lightroom или Capture One. Тем не менее, в Affinity Photo богатый функционал, ориентированный на обработку фотографии, и с помощью программы вряд ли удастся организовать оптимальную работу художника.

Affinity Photo поддерживает работу с RAW-форматами многих фотокамер и многие другие популярные графические форматы, в том числе, и PSD.

Интерфейс Affinity Photo
Интерфейс Affinity Photo
Эффекты
Эффекты
Настройки
Настройки

Большой набор инструментов ретуши и деформации, фильтры, слои, маски, удаление объектов, слияние HDR-изображений, создание панорам, совмещенный фокус, поддержка изображений 360°, большой набор кистей, поддержка плагинов Nik Collection 2.5. Также важно отметить коррекцию искажений объектива, изменение экспозиции и баланса белого, гистограмму, поддержку изменения информации EXIF, функции ослабления шума.

Affinity Photo производит впечатление очень быстрой программы. Несмотря на обилие инструментов, она не тормозит даже на совсем не новых ноутбуках. Даже крупный RAW с массой слоев не заставляет надолго задуматься программу, как это может случаться с другими программами обработки графики.

Это коммерческая программа. Цена весьма привлекательна — всего 50 USD — очень недорого для программы такого рода и по карману широкой аудитории. Для загрузки предлагается бесплатная пробная версия, которая проработает 14 дней.

Что нового в Affinity Photo 2.0.3:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.12.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Affinity Photo

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