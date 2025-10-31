Affinity Studio — графические редакторы Affinity стали бесплатны

Выпущена первая версия Affinity Studio — бесплатного (с некоторым "но"), полнофункционального пакета графических программ.

Affinity Studio — новый продукт, который, впрочем, построен на основе хорошо знакомых пользователям программ. Некоторое время назад, Serif, именитый разработчик программ для работы с графикой, была приобретена компанией Сanva. Serif выпускала линейку хорошо зарекомендовавших себя продуктов Affinity — векторный графический редактор Affinity Designer, растровый графический редактор Affinity Photo и редактор верстки Affinity Publisher. Теперь эти программы объединены в один крупный пакет Affinity Studio.

Новинка, по сути, перезапуск старого продукта в новой обертке с дополнительными функциями. Программы объединены одним интерфейсом Affinity Studio. Вкладка Vector — бывший Affinity Designer, вкладка Pixel — бывший Affinity Photo, вкладка Layout — Affinity Publisher.

Интерфейс Affinity Studio

Есть и важное нововведение — вкладка Canva AI — новый раздел с инструментами на основе искусственного интеллекта. Это платная функция, представляющая собой генератор графики на основе искусственного интеллекта. Новинка работает по подписке, стоимость которой около 6 USD в месяц.

В общем, теперь набор отличных программ стал бесплатен, что является очевидным плюсом. К минусам же можно отнести туманные перспективы развития — есть опасения, что ИИ-функции не последнее платное нововведение. Как бы там ни было, а ждать развития программы в виде полностью бесплатного, полнофункционального графического редактора надежды мало.

Старые версии программ Affinity по-прежнему доступны на официальном сайте разработчика. При наличии лицензии, программы будут работать в штатном режиме; пробная же версия не запускается — при попытке активации пробной версии, любая из трех программ, лишь предлагает перейти на Affinity Studio.

Остается добавить, что русский язык интерфейса пока не предусмотрен.