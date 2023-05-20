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Affinity Designer

2.1.0

Скачать профессиональный векторный графический редактор

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Affinity Designer — популярный профессиональный редактор векторной графики от известного разработчика (им же принадлежит растровый графический редактор Affinity Photo). Полноценная альтернатива CorelDRAW и Adobe Illustrator.

Affinity Designer позволяет создавать и редактировать векторную графику любого уровня сложности. Программа адресована дизайнерам самого разного профиля, издателям, разработчикам интерфейсов и многим другим профессионалам. Редактор рассчитан на векторную графику, но в нем есть набор инструментов для работы с растровой графикой — пользователю доступно быстрое переключение между режимами, что даёт ещё больше возможностей для реализации творческого замысла. Разработчики обещают высокую производительность и оптимизацию под задачи работы с крупными проектами, содержащими большое количество объектов.

Интерфейс чата в Affinity Designer
Интерфейс чата в Affinity Designer
Растровый режим
Растровый режим
Настройки
Настройки

В программе присутствует полный набор традиционных векторных инструментов, мощные инструменты «Перо» и «Узел», стабилизация карандашей и кистей, булевые операции с возможностью отката изменений и множество прочих особенностей. Разработчики особо отмечают параномировананние и масштабирование с частотой 60 кадров в секунду, динамические градиенты и эффекты, предпросмотр режимов наложения, редактирование трансформаций и кривых в реальном времени с предварительным просмотром результата. Также стоит отметить масштабирование до миллиона процентов, монтажные области любого размера, широкие возможности работы со шрифтами, мощные инструменты сеток и привязок объектов.

У программы настраиваемый интерфейс со светлой и темной темами. Есть возможность создания пользовательских панелей инструментов, поддержка собственных горячих клавиш, настройка единиц измерения и многое другое, позволяющее подстроить рабочее пространство под нужды конкретного пользователя.

Affinity Designer распространяется на коммерческой основе по цене 4 690 рублей. Для получения бесплатной версии программы требуется пройти регистрацию на официальном сайте. Она проработает только 10 дней.

Что нового в Affinity Designer 2.1.0:

Огромное обновление с массой улучшений.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.05.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Affinity Designer

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