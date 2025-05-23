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Q-Dir

12.21

Простой и бесплатный файловый менеджер

Бесплатно Windows

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Q-Dir (Quad Explorer) — это файловый менеджер. Программа служит заменой стандартному проводнику операционной системы Windows и нужна для удобной работы с дисками и файлами на них. Особенностью Q-Dir является его интерфейс, построенный на основе 4-х окон (все популярные файловые менеджеры, традиционно, имеют 2 окна). Интерфейс программы полностью настраивается и, при желании, можно настроить и меньшее количество панелей.

Программа имеет скромный размер и скромный же функционал и способна служить лишь для удобного манипулирования файлами (собственно, многие пользователи и не требуют большего от файлового менеджера). В программе предусмотрены функции поиска, фильтрации по различным параметрам, папка избранных файлов, кодирование цветом файлов определенного формата и т. п.

Скриншот Q-Dir 1 Скриншот Q-Dir 2

Что нового в последних версиях Q-Dir:

Исправлены ошибки и обновлены локализации.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Q-Dir

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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