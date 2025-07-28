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AB Download Manager

1.6.8

Скачать менеджер загрузки файлов

Open Source Windows Linux

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AB Download Manager — полнофункциональный менеджер загрузки файлов из интернета. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Можно скачать AB Download Manager для Windows и GNU/Linux.

AB Download Manager позволяет управлять загрузкой файлов из интернета. Имеет стандартный функционал: планировщик, расширения для браузеров, современный интерфейс с поддержкой тем оформления, максимальная скорость загрузки благодаря использованию нескольких подключений, ограничение скорости, сортировка.

Интерфейс AB Download Manager
Интерфейс AB Download Manager

Плюсами программы можно назвать кроссплатформенность, открытые исходные коды и современный интерфейс, К минусам можно отнести отсутствие функции загрузки видео с видеохостингов и торрентов. Однако, разработчик заявлял, что в будущем эти функции могут быть включены.

Что нового в последних версиях AB Download Manager:

Обновление AB Download Manager 1.6.8 исправляет ошибки предыдущего крупного обновления.

Что нового в AB Download Manager 1.6.7

  • Добавлена литовская и курдская локализации.
  • Добавлена функция автоматического выключения системы после завершения загрузки или очереди.
  • Добавлена функция частичного удаления файлов при отмене загрузки.
  • Максимальное количество повторных попыток загрузки по умолчанию изменено на 3.
  • Обновлены локализации.
  • Прочие небольшие улучшения.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о AB Download Manager

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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