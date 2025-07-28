AB Download Manager — полнофункциональный менеджер загрузки файлов из интернета. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Можно скачать AB Download Manager для Windows и GNU/Linux.

AB Download Manager позволяет управлять загрузкой файлов из интернета. Имеет стандартный функционал: планировщик, расширения для браузеров, современный интерфейс с поддержкой тем оформления, максимальная скорость загрузки благодаря использованию нескольких подключений, ограничение скорости, сортировка.

Интерфейс AB Download Manager

Плюсами программы можно назвать кроссплатформенность, открытые исходные коды и современный интерфейс, К минусам можно отнести отсутствие функции загрузки видео с видеохостингов и торрентов. Однако, разработчик заявлял, что в будущем эти функции могут быть включены.