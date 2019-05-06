Tor Browser — это браузер на основе Firefox с рядом дополнительных мер для обеспечения конфиденциальности пользователя. Функционирует на основе сети Tor, инфраструктура которой работает через распределенную сеть серверов, поддерживаемых энтузиастами по всему миру. Рассчитан на повышение анонимности и борьбу с цензурой. Позволяет скрывать реальные параметры подключения, обходить блокировки, а также обеспечивает доступ к ресурсам в псевдо-домене onion.

Главная задача Tor и Tor Browser — обеспечение полной анонимоности и безопасности пользователя. Считается, что при работе через этот браузер пользователя практически невозможно отследить.

Tor Browser считается очень простым и очень медленным инструментом для обхода любых блокировок. Если VPN-соединение нужно настраивать, то достаточно лишь скачать Tor Browser и он сразу готов к работе. То есть, многие пользователи воспринимают это как простой способ воспользоваться сложным сервисом.

По сути, Tor Browser является браузером Firefox с набором дополнений, которые и включают в программу инструменты для обеспечения анонимности: Tor, OpenSSL, Libevent, Torbutton, Tor Launcher, HTTPS Everywhere, NoScript, meek, obfs4proxy.

Этот браузер не рекомендуется для повседневной работы. Большинство пользователей столкнется со значительно более медленной загрузкой любого содержания, из-за массы сложных перенаправлений и т. п.