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Tor Browser

8.0.9

Скачать бесплатно браузер для обеспечения анонимности

Скачать Tor Browser

Tor Browser — это браузер на основе Firefox с рядом дополнительных мер для обеспечения конфиденциальности пользователя. Функционирует на основе сети Tor, инфраструктура которой работает через распределенную сеть серверов, поддерживаемых энтузиастами по всему миру. Рассчитан на повышение анонимности и борьбу с цензурой. Позволяет скрывать реальные параметры подключения, обходить блокировки, а также обеспечивает доступ к ресурсам в псевдо-домене onion.

Главная задача Tor и Tor Browser — обеспечение полной анонимоности и безопасности пользователя. Считается, что при работе через этот браузер пользователя практически невозможно отследить.

Tor Browser считается очень простым и очень медленным инструментом для обхода любых блокировок. Если VPN-соединение нужно настраивать, то достаточно лишь скачать Tor Browser и он сразу готов к работе. То есть, многие пользователи воспринимают это как простой способ воспользоваться сложным сервисом.

По сути, Tor Browser является браузером Firefox с набором дополнений, которые и включают в программу инструменты для обеспечения анонимности: Tor, OpenSSL, Libevent, Torbutton, Tor Launcher, HTTPS Everywhere, NoScript, meek, obfs4proxy.

Этот браузер не рекомендуется для повседневной работы. Большинство пользователей столкнется со значительно более медленной загрузкой любого содержания, из-за массы сложных перенаправлений и т. п.

Что нового в Tor Browser 8.0.9:

  • Обновлен компонент Torbutton до версии 2.0.13.
  • Обновлен компонент NoScript до версии 10.6.1.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: Tor Browser 8.0 — крупное обновление конфиденциального браузера

Скриншот Tor Browser 1
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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