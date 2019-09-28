SugarSync — мощный сервис для резервного копирования, синхронизации и обмена файлами. Пользователю доступно, как разовое резервное копирование для последующего хранения файлов в облаке, так и непрерывная синхронизация файлов между одним или несколькими устройствами пользователя и удаленным сервером.

Главной отличительной особенностью SugarSync является возможность работы с любыми папками. То есть, если большинство облачных хранилищ работают с особенной директорией, то SugarSync может бэкапить и синхронизировать абсолютно любые папки, которые укажет пользователь.

SuagerSync поддерживает функциональность общих папок для совместной работы группы над одними и теми же файлами, а также возможность поделиться файлами с кем угодно через публичную ссылку.

Интерфейс SugarSync Передача файлов в SugarSync Настройки SugarSync

У SugarSync современно оформленный и простой интерфейс, в котором невозможно запутаться — все функции поделены на разделы — доступ к файлам и настройкам их синхронизации очевидно и понятен. Разумеется, много внимания уделено безопасности. Передача файлов защищена TLS, а хранимые файлы зашифрованы с помощью 256 AES, что обеспечивает высокий уровень безопасности, впрочем, как и у конкурентов.

У SugarSync нет бесплатного плана обслуживания. Пользователь может попробовать сервис, воспользовавшись 30-ти дневным пробным периодом, а потом ему придется платить. Цены начинаются от 7.49 USD за 100 Гб, а за 55 USD предлагается 1 Тб. В сервисе нет никаких ограничений на трафик или размер хранимых и передаваемых файлов — можно хоть каждый день гонять коллекцию HD-фильмов в обе стороны. В общем, за просто так там деньги не берут.

Можно скачать SugarSync для Windows, Android и для систем от Apple. Отсутствует клиент для операционной системы Linux, что очень странно, учитывая деловой характер сервиса и возможную популярность среди администраторов различного рода.