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GoodSync

10.10.8.8

Скачать мощный инструмент для бэкапа и синхронизации

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GoodSync — удобный инструмент для резервного копирования и синхронизации любых файлов, между массой поддерживаемых устройств и онлайновых-сервисов.

GoodSync позволяет синхронизировать данные между самыми различными устройствами и сервисами: компьютерами, телефонами, внешними устройствами хранения данных, удаленными серверами, облачными хранилищами. Пользователь выбирает 2 хранилища, проводит несложную настройку, после чего они могут синхронизироваться в автоматическом режиме. К примеру, можно синхронизировать папку локального компьютера с каким-нибудь облачным сервисом или телефон с удаленным сервером — вариантов синхронизации масса.

Поддерживаемые системы: Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android, iOS. Поддерживаемые NAS: Synology, Western Digital, QNAP и прочие. Облачные хранилища: Google Drive, Dropbox, Azure, Office365, Onedrice, Private Cloud, Sharepoint, Box, Backbkaze, Amazon S3, Amazone Cloud Drive. Протоколы и файловые системы: FTP/SFTP, WebDAV, Goodsync Connect, Windows Shares, локальная сеть.

Интерфейс GoodSync
Интерфейс GoodSync
Выбор сервисов
Выбор сервисов
Настройки
Настройки

В GoodSync предусмотрено 2 типа синхронизации — однонаправленная и двунаправленная. Однонаправленная — синхронизирует файлы одного хранилища с другим — если в первом, что-то изменилось, то такие же изменения произойдут и во втором. При двунаправленной синхронизации изменения в любом из хранилищ влечет изменения и в другом.

Конечно, там есть множество удобств: загрузка только измененных файлов, шифрование передаваемых данных, различные типы контроля версий файлов и многое другое.

Что нового в GoodSync 10.10.8.8:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

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