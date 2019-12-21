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XMPlay

3.8.4

Аудиоплеер с размером в 360 Кб и мощной системой плагинов

Бесплатно Windows
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XMPlay — это простой аудиоплеер с интерфейсом из далекого прошлого. Дистрибутив плеера весит всего 369 Кб, а сам плеер не требует установки. Аудиоплеер прост, однако, больше подойдет опытным пользователям, нежели новичкам. XMPlay прекрасно работает и в базовой комплектации, но многие дополнительные функции предлагается установить, загрузив дополнительные плагины. Также, интерфейс (базовый скин), который, похоже, ни разу не менялся на протяжении всех 16-ти лет разработки XMPlay, многим пользователям не понравится, хотя его всегда можно поменять на более привлекательный. Все это больше подойдет опытным пользователям, предпочитающим самостоятельную настройку программы.

XMPlay выдает отличное звучание, поддерживает набор необходимых технологий, включает ряд дополнительных удобств и поддерживает большинство популярных форматов аудиофайлов. В базовой поставке плеер поддерживает большинство популярных аудиоформатов и необходимых функций, а если этого оказывается мало, то функциональность можно расширить за счет плагинов.

Интерфейс XMPlay, а точнее его базовый скин, может разочаровать большинство пользователей. Дело тут в том, что тип оформления интерфейса XMPlay был нормой в конце 90-х годов и явно рассчитан на экраны с низким разрешением, а сегодня такой интерфейс может просто-напросто отпугнуть. Дело тут в том, что XMPlay рассчитан на пользователей, которые любят настраивать плеер самостоятельно и сбегают на сайт поддержки за нужным ему интерфейсом (скином).

Что нового в последней версии XMPlay:

Добавлена поддержка AAC, ALAC, MP4 через кодеки Media Foundation, добавлена встроенная поддержка тегов MP4 и прочее.

Скриншот XMPlay
ОБНОВЛЕНО: 21.12.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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