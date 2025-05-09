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WACUP

1.99.31

Скачать проект обновления аудиоплеера Winamp

Бесплатно Windows

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WACUP — это старый добрый аудиоплеер Winamp, а точнее проект, занимающийся поддержкой и обновлением старой версии этого музыкального плеера.

Все знают, что официальных обновлений Winamp не было много лет. У плеера до сих пор множество пользователей, которые нуждаются в обновлениях. Вот для этого и существует WACUP — выпуск различных обновлений и исправлений для поддержки программы в актуальном состоянии. Руководит проектом DrO (Darren Owen) — разработчик, хорошо известный своей многолетней деятельностью на официальном форуме Winamp. Толковый энтузиаст, которому точно можно доверять.

Интерфейс WACUP
Интерфейс WACUP

WACUP основан на последней версии Winamp и включает набор огромный набор улучшений и исправлений. В общем и целом, это привычный Winamp, отличающийся рядом внутренних оптимизаций, рядом новых опций, более современными скинами, доработанной поддержкой актуальных операционных систем и избавленный от ряда проблем.

Важно уточнить, что WACUP никак не связан с компанией Radionomy, текущим владельцем плеера Winamp. Те, из года в год, обещают выпустить полноценный, новый Winamp 6, но воз и ныне там, да к тому же это будет уже совсем другая программа с ориентацией на стриминг и мобильные устройства. Поэтому WACUP точно не станет лишним проектом.

В общем и целом, WACUP является отличной заменой давно неактуальному классическому Winamp. Проект будет жить и получать обновления, необходимые пользователям.

Что нового в последних версиях WACUP:

Исправлен ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о WACUP

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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