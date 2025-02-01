SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
💬 ОТЗЫВЫ

NanaZip

5.0

Скачать архиватор, форк 7-Zip

Open Source Windows Linux

Скачать NanaZip

ВЫБОР ВЕРСИИ

NanaZip — бесплатный архиватор, построенный на основе популярнейшего 7-Zip. Предлагает более современный интерфейс, расширенную интеграцию с меню операционной системы, повышенную безопасность и ряд дополнительных функций.

Это современный архиватор, поддерживающий все востребованные форматы архивации. Так как это форк 7-Zip, то основные характеристики те же: высокая степень сжатия в формате 7z, высокая степень сжатия ZIP и GZIP, шифрование AES-256, функциональный файловый менеджер и ряд дополнительных удобств.

Как и у 7-Zip предлагается полная поддержка форматов: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP и WIM. Поддержка только распаковки: APFS, AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VHDX, VMDK, XAR и Z. Также поддерживаются и другие, включенные разработчиком NanaZip (описано ниже).

Ключевые отличия NanaZip от 7-Zip

  • Полный функционал оригинального 7-Zip 24.09.
  • Собственный интерфейс. Более современный, чем интерфейс 7-Zip. Поддерживает темный режим во всех компонентах, эффект Mica для рамок главного окна, поддержка масштабирования для каждого монитора и многое другое.
  • Поддержка интеграции с контекстным меню операционной системы Windows 10/11.
  • Поддержка MSIX.
  • Поддержка декомпиляции скриптов NSIS для архивов NSIS (7-Zip NSIS).
  • Поддержка форматов Brotli, Fast-LZMA2, Lizard, LZ4, LZ5 и Zstandard (7-Zip ZS).
  • Интегрированы следующие алгоритмы хеширования из RHash: AICH, BLAKE2b, BTIH, ED2K, EDON-R 224, EDON-R 256, EDON-R 384, EDON-R 512, GOST R 34.11-94, GOST R 34.11-94 CryptoPro, GOST R 34.11-2012 256, GOST R 34.11-2012 512, HAS-160, RIPEMD-160, SHA-224, SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, Snefru-128, Snefru-256, Tiger, Tiger2, TTH, Whirlpool), xxHash (XXH3_64bits, XXH3_128bits), GmSSL (SM3), and Windows CNG API (MD2, MD5, SHA-384, SHA-512).
  • Целый ряд улучшений безопасности. К примеру, включение Control Flow Guard (CFG) для предотвращения ROP-атак, пометка всех файлов совместимыми с технологией Control-flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack, строгий режим проверки дескрипторов и т. п.
  • Прочие улучшения.
Интерфейс NanaZip
Интерфейс NanaZip
Настройки
Настройки
Свойства
Свойства

Что нового в последних версиях NanaZip:

Что нового в NanaZip 5.0

  • Добавлена поддержка образов файловой системы UFS/UFS2 (только чтение).
  • Множество улучшений платформы NanaZip K7Pal.
  • Обновлен заголовочный файл NanaZip.Specification.SevenZip.
  • Добавлена функция умного извлечения.
  • Добавлена настройка для открытия папки после ее извлечения из архива.
  • Обновление 7-Zip до последней версии(24.09).
  • Обновление BLAKE3 до последней версии (1.5.5).
  • Обновление RHash до последней версии (1.4.5).
  • Обновление xxHash до последней версии(0.8.3).
  • Обновление Mile.Windows.Helpers до версии 1.0.671.
  • Обновлены локализации (в том числе и сторонних компонентов).
  • Перемещение консольной версии NanaZip в проект NanaZip.Core.
  • Упразднена ряд завимисостей.
  • Прочие небольшие улучшения.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о NanaZip

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

WinRAR

Скачать бесплатно самый популярный архиватор

7-Zip

Скачать бесплатный архиватор со своим форматом 7Z

PowerArchiver

Мощный архиватор с массой дополнительных функций

PeaZip

Архиватор поддерживающий 188 форматов архивов

WinZip

Мощный архиватор. Был первым архиватором с графическим интерфейсом

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++