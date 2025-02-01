NanaZip — бесплатный архиватор, построенный на основе популярнейшего 7-Zip. Предлагает более современный интерфейс, расширенную интеграцию с меню операционной системы, повышенную безопасность и ряд дополнительных функций.

Это современный архиватор, поддерживающий все востребованные форматы архивации. Так как это форк 7-Zip, то основные характеристики те же: высокая степень сжатия в формате 7z, высокая степень сжатия ZIP и GZIP, шифрование AES-256, функциональный файловый менеджер и ряд дополнительных удобств.

Как и у 7-Zip предлагается полная поддержка форматов: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP и WIM. Поддержка только распаковки: APFS, AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VHDX, VMDK, XAR и Z. Также поддерживаются и другие, включенные разработчиком NanaZip (описано ниже).

Ключевые отличия NanaZip от 7-Zip