NanaZip — бесплатный архиватор, построенный на основе популярнейшего 7-Zip. Предлагает более современный интерфейс, расширенную интеграцию с меню операционной системы, повышенную безопасность и ряд дополнительных функций.
Это современный архиватор, поддерживающий все востребованные форматы архивации. Так как это форк 7-Zip, то основные характеристики те же: высокая степень сжатия в формате 7z, высокая степень сжатия ZIP и GZIP, шифрование AES-256, функциональный файловый менеджер и ряд дополнительных удобств.
Как и у 7-Zip предлагается полная поддержка форматов: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP и WIM. Поддержка только распаковки: APFS, AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VHDX, VMDK, XAR и Z. Также поддерживаются и другие, включенные разработчиком NanaZip (описано ниже).
Ключевые отличия NanaZip от 7-Zip
- Полный функционал оригинального 7-Zip 24.09.
- Собственный интерфейс. Более современный, чем интерфейс 7-Zip. Поддерживает темный режим во всех компонентах, эффект Mica для рамок главного окна, поддержка масштабирования для каждого монитора и многое другое.
- Поддержка интеграции с контекстным меню операционной системы Windows 10/11.
- Поддержка MSIX.
- Поддержка декомпиляции скриптов NSIS для архивов NSIS (7-Zip NSIS).
- Поддержка форматов Brotli, Fast-LZMA2, Lizard, LZ4, LZ5 и Zstandard (7-Zip ZS).
- Интегрированы следующие алгоритмы хеширования из RHash: AICH, BLAKE2b, BTIH, ED2K, EDON-R 224, EDON-R 256, EDON-R 384, EDON-R 512, GOST R 34.11-94, GOST R 34.11-94 CryptoPro, GOST R 34.11-2012 256, GOST R 34.11-2012 512, HAS-160, RIPEMD-160, SHA-224, SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512, Snefru-128, Snefru-256, Tiger, Tiger2, TTH, Whirlpool), xxHash (XXH3_64bits, XXH3_128bits), GmSSL (SM3), and Windows CNG API (MD2, MD5, SHA-384, SHA-512).
- Целый ряд улучшений безопасности. К примеру, включение Control Flow Guard (CFG) для предотвращения ROP-атак, пометка всех файлов совместимыми с технологией Control-flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack, строгий режим проверки дескрипторов и т. п.
- Прочие улучшения.
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