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AdwCleaner

8.4.1

Скачать программу для удаления рекламных модулей и нежелательных программ

Бесплатно Windows

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AdwCleaner — популярный инструмент для поиска и удаления рекламных и просто нежелательных программ с компьютера пользователя.

AdwCleaner позволит обнаружить на компьютере различные рекламные модули, потенциально нежелательные программы, дополнительные браузерные панели, всякие ненужные дополнения и плагины, которые нередко попадают на компьютер пользователя вместе с нормальными программами. Начиная с недавнего обновления, AdwCleaner поддерживает поиск программ, предустановленных сборщиком компьютера.

Интерфейс AdwCleaner
Интерфейс AdwCleaner
Настройки
Настройки
Настройки
Настройки

Некоторые разработчики частенько комплектуют установщик своей программы дополнительными предложениями. Они не всегда очевидны и у неопытного пользователя могут завестись всякие рекламные программы. Они будут досаждать сообщениями о скидках из трея, собирать статистику работы браузера и осуществлять прочую подобную деятельность. Или, к примеру, новый ноутбук, укомплектованный различными программными ассистентами и просто устаревшими программами будет работать гораздо быстрее, если от них отказаться. Вот с такими типами программного обеспечения и борется бесплатный AdwCleaner.

Это простой и быстрый инструмент, который не требует установки, способен просканировать систему за полминуты и полностью бесплатен.

Что нового в AdwCleaner 8.4.1:

  • Улучшены логи результатов проверки.
  • Улучшен модуль браузера.
  • Добавлена сортировка логов по ID.
  • Обновлена база данных.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость AdwCleaner 8.0.0 — сервисное обновление инструмента для удаления рекламных модулей

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.01.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о AdwCleaner

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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