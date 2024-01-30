AdwCleaner — популярный инструмент для поиска и удаления рекламных и просто нежелательных программ с компьютера пользователя.

AdwCleaner позволит обнаружить на компьютере различные рекламные модули, потенциально нежелательные программы, дополнительные браузерные панели, всякие ненужные дополнения и плагины, которые нередко попадают на компьютер пользователя вместе с нормальными программами. Начиная с недавнего обновления, AdwCleaner поддерживает поиск программ, предустановленных сборщиком компьютера.

Интерфейс AdwCleaner Настройки Настройки

Некоторые разработчики частенько комплектуют установщик своей программы дополнительными предложениями. Они не всегда очевидны и у неопытного пользователя могут завестись всякие рекламные программы. Они будут досаждать сообщениями о скидках из трея, собирать статистику работы браузера и осуществлять прочую подобную деятельность. Или, к примеру, новый ноутбук, укомплектованный различными программными ассистентами и просто устаревшими программами будет работать гораздо быстрее, если от них отказаться. Вот с такими типами программного обеспечения и борется бесплатный AdwCleaner.

Это простой и быстрый инструмент, который не требует установки, способен просканировать систему за полминуты и полностью бесплатен.