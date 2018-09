Winamp 5.8 Beta — в сеть попала тестовая версия легендарного аудиоплеера

Неожиданно появились новости о старом добром и давно хранившем молчание аудиоплеере Winamp. В интернете появилась бета-версия Winamp 5.8.

Необходимо сразу разочаровать поклонников программы и пресечь напрасное веселье — это неофициальная версия, она не относится к официальным разработчикам и не является прототипом следующей версии, как можно было бы подумать. Этот выпуск является доработанным вариантом последней версии Winamp, выпущенной в далеком 2013 году. Более того, нет достоверной информации о ее происхождении. В общем, эта новость адресована не рядовым пользователям, а энтузиастам и является не предложением скачать Winamp 5.8, а лишь сообщением о любопытном событии, заинтересующем пользователей, которым не безразлично любое движение вокруг именитой программы.

Эта версия датирована октябрем 2016 года. Почти точно, что это примерно та же бета-версия, которая упоминалась на форуме разработчиков Nullsoft в том же году. Она являлась результатом усилий группы энтузиастов во главе с известным в тех кругах разработчиком DrO (Darren Owen) и работа, над которой велась, в основном, на протяжении 2014 года. По сути дела, это всего лишь старая тестовая версия, основанная на последней официальной сборке, улучшенная группой толковых энтузиастов, хорошо разбирающихся в коде Winamp, а не предварительный выпуск скорого возрождения легендарного плеера.

Сам DrO уверен (прокомментировал в личной переписке), что за основу утекшей версии взяты его наработки с рядом дополнительных изменений. DrO не рекомендует любые подобные сборки плеера из-за отсутствия реальной необходимости и явных преимуществ перед официальной последней версией с дополнительным патчем.

Интерфейс Winamp 5.8

Напомню, что разработка Winamp (легендарный аудиоплеер, который присутствовал на большинстве компьютеров конца 90-х — начале 2000-х годов) была заморожена сразу после продажи предыдущим правообладателем (AOL) новому владельцу (Radionomy) еще в 2013 году. С тех пор не произошло ни одного обновления. Масса пользователей, по-прежнему, используют старые версии Winamp, а интерес к плееру не угасает, не смотря на отсутствие любых обновлений. Примечательно, что хотя проект давным-давно заморожен, все эти годы на официальном форуме ведется обсуждение проблематики плеера, активности которого позавидует большинство процветающих проектов. В общем: «Winamp, it really whips the Llama’s ass».

Большинство заявленных изменений касаются внутреннего устройства аудиоплеера. Внешне это все тот же Winamp 5.xx со скином Bento. Изменения, по сравнению с последней официальной версией, направлены, в первую очередь, на оптимизацию, поддержку современных операционных систем и избавление от закрытых компонентов.

Основные изменения:

Реализована совместимость с Windows 10 и 8.1 (Windows XP SP3 по-прежнему поддерживается).

Заявлено множество оптимизаций, обновлений и исправлений.

Декодер Fraunhofer MP3 заменен на аналог с открытым исходным кодом (более подробных деталей нет).

Декодер Fraunhofer AAC заменен на базовый декодер Windows.

Декодеры H.264 & MPEG-4 Part-2 заменены базовыми Windows.

Движок работы с CD (воспроизвдеения и риппинг) заменен на базовый Windows API.

Удалена поддержка DRM для Windows Media Decoder (WMA/WMV/ASF).

Из установщика удалены кодировщики MP3 и HE-AAC (нужно загружать отдельно).

Так как неизвестно кто выложил (была обнаружена на файловом хостинге) эту бета-версию и нет полного доверия к опубликованному файлу, то тут не будет опубликована ссылка на загрузку. Любой желающий, без проблем, может найти дистрибутив самостоятельно.