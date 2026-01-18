WinDirStat 2.5.0 — крупное обновление инструмента для анализа содержимого диска

Вышла обновленная версия программы WinDirStat.
WinDirStat — популярный инструмент для анализа содержимого диска. Программа анализирует систему или отдельные диски и директории и выдает список содержимого, с возможностью сортировки по размеру или прочим параметрам. Программа очень удобна для понимания, чем именно занят диск компьютера и определения точного размера директорий. Важной особенностью программы является карта, наглядно отражающая расположение файлов на диске — на ней сразу видно, чем именно занят диск. Бесплатная и давно существующая программа с хорошей репутацией.
WinDirStat 2.5.0 — крупное и важное обновление с массой заметных улучшений. Разработчики давненько не выпускали обновлений и припасли довольно много интересных изменений: темный режим интерфейса, более высокая скорость сканирования, поддержка жёстких ссылок, новый индикатор прогресса операций, набор функциональных улучшений интерфейса для более продуктивной работы. Отдельно важно упомянуть упразднение совместимости с Windows 7.
Что нового в WinDirStat 2.5.0
- Упразднена совместимость с Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Удалены сборки для ARM 32-бит.
- Добавлен темный режим интерфейса.
- Реализовано сканирование NTFS через MFT напрямую. Намного быстрее, точнее и с меньшей нагрузкой.
- Добавлена поддержка отслеживания файлов с по жёстким ссылкам (hardlink).
- Добавлен диалог прогресса выполнения длительных операций. К примеру, долго процесса сканирования или удаления.
- Добавлена возможность поиска файлов в результатах сканирования.
- Добавлена возможность поиска файлов по расширению из меню расширений.
- Добавлена функция перемещения файлов.
- Добавлена возможность подсчёта и отображения хэша файлов.
- Добавлена функция сохранения списка дублей файлов в CSV-файл.
- Реализовано обнаружение необходимости повышения прав доступа пользователя и включение соответствующего диалога.
- Добавлены новые горячие клавиши.
- Добавлена поддержка переходов по истории просмотренных папок. Функциональность Вперёд/Назад.
- Добавлена возможность открыть «Программы и компоненты» прямо из WinDirStat. Новый пункт меню открывает стандартный апплет Windows appwiz.cpl.
- Добавлена опция для оптимизации образов виртуальных жёстких дисков.
- Добавлены опции сканирования из командной строки.
- Добавлена опция анализа через DISM.
- Добавлена опция для переключения контекстного меню Проводника из программы.
- Добавлена возможность автоматического копирования сопоставлений сетевых дисков при запуске от имени администратора.
- Предпринят ряд прочих, менее заметных, изменений и улучшений: улучшенное масштабирование при высоком DPI, более точное отображение размеров файлов, более правильная сортировка и прочее.
- Исправлены ошибки.