WinDirStat 2.5.0 — крупное обновление инструмента для анализа содержимого диска

Вышла обновленная версия программы WinDirStat.

WinDirStat — популярный инструмент для анализа содержимого диска. Программа анализирует систему или отдельные диски и директории и выдает список содержимого, с возможностью сортировки по размеру или прочим параметрам. Программа очень удобна для понимания, чем именно занят диск компьютера и определения точного размера директорий. Важной особенностью программы является карта, наглядно отражающая расположение файлов на диске — на ней сразу видно, чем именно занят диск. Бесплатная и давно существующая программа с хорошей репутацией.

WinDirStat 2.5.0 — крупное и важное обновление с массой заметных улучшений. Разработчики давненько не выпускали обновлений и припасли довольно много интересных изменений: темный режим интерфейса, более высокая скорость сканирования, поддержка жёстких ссылок, новый индикатор прогресса операций, набор функциональных улучшений интерфейса для более продуктивной работы. Отдельно важно упомянуть упразднение совместимости с Windows 7.

Интерфейс WinDirStat

Что нового в WinDirStat 2.5.0