WinDirStat 2.5.0 — крупное обновление инструмента для анализа содержимого диска 18.01.2026

WinDirStat 2.5.0 — крупное обновление инструмента для анализа содержимого диска

Вышла обновленная версия программы WinDirStat.

WinDirStat — популярный инструмент для анализа содержимого диска. Программа анализирует систему или отдельные диски и директории и выдает список содержимого, с возможностью сортировки по размеру или прочим параметрам. Программа очень удобна для понимания, чем именно занят диск компьютера и определения точного размера директорий. Важной особенностью программы является карта, наглядно отражающая расположение файлов на диске — на ней сразу видно, чем именно занят диск. Бесплатная и давно существующая программа с хорошей репутацией.

WinDirStat 2.5.0 — крупное и важное обновление с массой заметных улучшений. Разработчики давненько не выпускали обновлений и припасли довольно много интересных изменений: темный режим интерфейса, более высокая скорость сканирования, поддержка жёстких ссылок, новый индикатор прогресса операций, набор функциональных улучшений интерфейса для более продуктивной работы. Отдельно важно упомянуть упразднение совместимости с Windows 7.

Интерфейс WinDirStat
Интерфейс WinDirStat

Что нового в WinDirStat 2.5.0

  • Упразднена совместимость с Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Удалены сборки для ARM 32-бит.
  • Добавлен темный режим интерфейса.
  • Реализовано сканирование NTFS через MFT напрямую. Намного быстрее, точнее и с меньшей нагрузкой.
  • Добавлена поддержка отслеживания файлов с по жёстким ссылкам (hardlink).
  • Добавлен диалог прогресса выполнения длительных операций. К примеру, долго процесса сканирования или удаления.
  • Добавлена возможность поиска файлов в результатах сканирования.
  • Добавлена возможность поиска файлов по расширению из меню расширений.
  • Добавлена функция перемещения файлов.
  • Добавлена возможность подсчёта и отображения хэша файлов.
  • Добавлена функция сохранения списка дублей файлов в CSV-файл.
  • Реализовано обнаружение необходимости повышения прав доступа пользователя и включение соответствующего диалога.
  • Добавлены новые горячие клавиши.
  • Добавлена поддержка переходов по истории просмотренных папок. Функциональность Вперёд/Назад.
  • Добавлена возможность открыть «Программы и компоненты» прямо из WinDirStat. Новый пункт меню открывает стандартный апплет Windows appwiz.cpl.
  • Добавлена опция для оптимизации образов виртуальных жёстких дисков.
  • Добавлены опции сканирования из командной строки.
  • Добавлена опция анализа через DISM.
  • Добавлена опция для переключения контекстного меню Проводника из программы.
  • Добавлена возможность автоматического копирования сопоставлений сетевых дисков при запуске от имени администратора.
  • Предпринят ряд прочих, менее заметных, изменений и улучшений: улучшенное масштабирование при высоком DPI, более точное отображение размеров файлов, более правильная сортировка и прочее.
  • Исправлены ошибки.

Скачать WinDirStat (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 2.37 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать WinDirStat (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 2.15 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать WinDirStat (ARM)

Бесплатно/GPLРазмер: 2.32 МбОС: WindowsСтабильная версия

