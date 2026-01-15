Opera One R3 — оформление Островков вкладок, обновленный ИИ-, программа тестирования Early Bird

Выпущена Opera One R3 — крупное обновление браузера Opera.
Opera — это популярный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 25-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. И хотя последнее время несколько сдает позиции, все еще остается популярным средством для работы с WWW.
Opera One R3 — кодовое имя очередного крупного обновления браузера. Оно включено в обычную Opera версии 126.0.5750.37. В этой версии расширена настройка функции "Островки вкладок" значительно улучшен встроенный ИИ-помощник, на боковую панель включены сервисы Google, организована программа тестирования Earlu Bird прочие интересные нововведения и изменения.
Что нового в Opera One R3
- Добавлены новые настройки функции "Островки вкладок" (функция, в том числе автоматической, группировки вкладок). Пользователю доступен выбор названия и цвета для лучшей кастомизации и более явной идентификации островков. Теперь пользователю будет проще ориентировать при наличии большого количества групп. Новые настройки находятся во всплывающем меню элемента.
- Значительно улучшен встроенный ИИ-помощник. Во-первых, изменено расположение кнопки для доступа к ИИ — теперь она располагается в правом верхнем углу браузера. Интерфейс ИИ теперь размещается не поверх контента, а на отдельной боковой панели. Среди новых функций отмечаются контекстные ответы (на основе текущей страницы) и анализ видео на YouTube (понимает о чем видеоролик и дает ответы в контексте происходящего в нем). Также отмечается переработанный движок, который обеспечивает более быстрый отклик (примерно на 20%).
- Добавлена возможность добавления на боковую панель сервисов от Google (Почта, Календарь). Боковая панель Opera сто лет как поддерживает размещение различных сервисов для быстрого доступа (социальные сервисы, мессенджеры и прочее). Это, как правило, ярлык, открывающий веб-версию сервиса. Теперь и с поддержкой Google.
- Организована программа тестирования функций, находящихся в разработке. Называется Early Bird. Пользователь может присоединиться к программе раннего доступа и пробовать готовящиеся функции до их появления у широкой аудитории. Важно отметить, что вместе с Early Bird разработчики прекращают выпуск традиционных Beta-версий браузера (сборки Opera Developer будут выпускаться как и прежде).
- Расширена функция разделенного экрана (позволяет открывать несколько параллельных вкладок). Начиная с этой версии, пользователь может открыть четыре параллельных вкладки (ранее только две).
- Функция быстрого прикрепления файлов (к примеру, к письмам или в веб-формах) приведена к соответствию модульной (перенос элемента функции в разные места интерфейса) концепции дизайна Opera. Теперь при прикреплении или загрузке файла, окно функции отображается в виде модуля в нижней части экрана.
- Теперь музыкальный плеер можно закрепить на панели инструментов.
- Добавлена две новые темы оформления интерфейса — Radiance и Orbit.