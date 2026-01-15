Opera One R3 — оформление Островков вкладок, обновленный ИИ, программа тестирования Early Bird

Выпущена Opera One R3 — крупное обновление браузера Opera.

Opera — это популярный браузер с богатой историей. Знаменит как качественный браузер с набором полезных дополнительных функций. Программа существует более 25-ти лет и появилась гораздо раньше, чем Firefox и Google Chrome. И хотя последнее время несколько сдает позиции, все еще остается популярным средством для работы с WWW.

Opera One R3 — кодовое имя очередного крупного обновления браузера. Оно включено в обычную Opera версии 126.0.5750.37. В этой версии расширена настройка функции "Островки вкладок" значительно улучшен встроенный ИИ-помощник, на боковую панель включены сервисы Google, организована программа тестирования Earlu Bird прочие интересные нововведения и изменения.

Выбор языковой модели

Что нового в Opera One R3