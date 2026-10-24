Transmission — это популярный BitTorrent-клиент для опытных пользователей. Основной приоритет программы, это быстрая работа основных функций торрент-клиента и очень низкая нагрузка на компьютер. Программа не включает всякие дополнительные сервисы и функции, как это заведено у конкурентов, и потому остается очень быстрой и нетребовательной к ресурсам системы программой. Именно эту программу ставят на различные сетевые устройства и серверы, однако она сгодится и на обычном настольном компьютере.

Transmission поддерживает все необходимые технологии и позволяет обмениваться файлами с использованием различных торрент-трекеров. У программы простой, понятный и незагроможденный дополнительными функциями интерфейс с которым приятно работать.

Transmission-Qt — это неофициальная сборка программы Transmission для операционной системы Windows. Разработчики программы не выпускают свой продукт для Windows и потому сторонние разработчики создали этот проект своими силами. В общем то, этот проект можно назвать полуофициальным, так как официальный сайт разработчика Transmission охотно ссылается на этот проект.