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Transmission

4.1.4

Популярный BitTorrent-клиент для опытных пользователей

Open Source Windows Linux

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Transmission — это популярный BitTorrent-клиент для опытных пользователей. Основной приоритет программы, это быстрая работа основных функций торрент-клиента и очень низкая нагрузка на компьютер. Программа не включает всякие дополнительные сервисы и функции, как это заведено у конкурентов, и потому остается очень быстрой и нетребовательной к ресурсам системы программой. Именно эту программу ставят на различные сетевые устройства и серверы, однако она сгодится и на обычном настольном компьютере.

Transmission поддерживает все необходимые технологии и позволяет обмениваться файлами с использованием различных торрент-трекеров. У программы простой, понятный и незагроможденный дополнительными функциями интерфейс с которым приятно работать.

Transmission-Qt — это неофициальная сборка программы Transmission для операционной системы Windows. Разработчики программы не выпускают свой продукт для Windows и потому сторонние разработчики создали этот проект своими силами. В общем то, этот проект можно назвать полуофициальным, так как официальный сайт разработчика Transmission охотно ссылается на этот проект.

Скриншот Transmission 1 Скриншот Transmission 2

Что нового в последних версиях Transmission:

Что нового в Transmission 4.1.0

  • Улучшена производительность загрузки по протоколу µTP. Работа стала быстрее и стабильнее, а задержек меньше.
  • Добавлена поддержка IPv6 и dual-stack UDP-трекеров.
  • Поддержка старых трекеров, поддерживающих только BEP-7 трекеров (через ipv4= и ipv6=).
  • Новый JSON-RPC 2.0-совместимый API.
  • Опциональная последовательная загрузка файлов.
  • Нативные системные иконки — приложение на Windows и macOS выглядит лучше.
  • Прочие небольшие улучшения.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Transmission

Отличная программа, минималистично и удобно.

Автор: Юзверь03.06.2026

Не загружает торрент файлы

Автор: Чёрный ловелас06.12.2023

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