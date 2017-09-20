Total Commander 9.10 Beta 1 — тестирование обновления файлового менеджера

Началось публичное тестирование новой версии самого популярного файлового менеджера Total Commander. Все желающие могут загрузить первую бета-версию.

Опытные пользователи знают, что обновления этой программы случаются нечасто и всегда по делу. Вот и теперь, в новой версии тестируются новые функции, реализована совместимость с обновлением Windows 10 Fall Creators Update и исправлены различные ошибки и недоработки. Постоянным пользователям должно понравиться.

Изменения в Total Commander 9.10:

Добавлена поддержка Windows 10 Fall Creators Update.

Реализована корректная работа программы с несколькими экранами, каждый из которых имеет различный DPI. Это работает только в Windows 10 Fall Creators Update и будущих обновлениях ОС.

Добавлена возможность настройки сглаживания шрифтов и т. п. эффектов.

В окно создания новой директории добавлена возможность выбора и использования плейсхолдеров.

Теперь команда создания нового каталога («F7») может использовать те же плейсходеры, что и функция группового переименования.

Теперь «Shift+F4 Правка» включает меню с плейсхолдерами, такими же, как и функция группового переименования.

Теперь «Shift+F4 Правка» также работает и в архивах, FTP и с плагинами.

Добавлена новая настройка «Everything» для подсчета свободного места, занимаемого всеми подкаталогами.

Добавлена поддержка фоновой распаковки архивов внутренним 7-Zip-распаковщиком.

Добавлена поддержка скроллинга с выбором текста на сенсорных экранах.

Добавлена поддержка имен файлов в кодировке юникод у изображений, загружаемых через Irfanview (требуется версия Irfanview поддерживающая юникод).

В функцию сравнения по содержимому добавлена настройка для двоичного режима (от 8-ми до 32-х байт).

Добавлен новый плейсхолдер, вставляющий текущую дату и время.

Скачайте новинку, но помните, что это тестовая бета-версия, новые возможности которой могут работать нестабильно.