SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
20.09.2017

Total Commander 9.10 Beta 1 — тестирование обновления файлового менеджера

Началось публичное тестирование новой версии самого популярного файлового менеджера Total Commander. Все желающие могут загрузить первую бета-версию.

Опытные пользователи знают, что обновления этой программы случаются нечасто и всегда по делу. Вот и теперь, в новой версии тестируются новые функции, реализована совместимость с обновлением Windows 10 Fall Creators Update и исправлены различные ошибки и недоработки. Постоянным пользователям должно понравиться.

Изменения в Total Commander 9.10:

  • Добавлена поддержка Windows 10 Fall Creators Update.
  • Реализована корректная работа программы с несколькими экранами, каждый из которых имеет различный DPI. Это работает только в Windows 10 Fall Creators Update и будущих обновлениях ОС.
  • Добавлена возможность настройки сглаживания шрифтов и т. п. эффектов.
  • В окно создания новой директории добавлена возможность выбора и использования плейсхолдеров.
  • Теперь команда создания нового каталога («F7») может использовать те же плейсходеры, что и функция группового переименования.
  • Теперь «Shift+F4 Правка» включает меню с плейсхолдерами, такими же, как и функция группового переименования.
  • Теперь «Shift+F4 Правка» также работает и в архивах, FTP и с плагинами.
  • Добавлена новая настройка «Everything» для подсчета свободного места, занимаемого всеми подкаталогами.
  • Добавлена поддержка фоновой распаковки архивов внутренним 7-Zip-распаковщиком.
  • Добавлена поддержка скроллинга с выбором текста на сенсорных экранах.
  • Добавлена поддержка имен файлов в кодировке юникод у изображений, загружаемых через Irfanview (требуется версия Irfanview поддерживающая юникод).
  • В функцию сравнения по содержимому добавлена настройка для двоичного режима (от 8-ми до 32-х байт).
  • Добавлен новый плейсхолдер, вставляющий текущую дату и время.

Скачайте новинку, но помните, что это тестовая бета-версия, новые возможности которой могут работать нестабильно.

Скачать Total Commander 9.10 Beta 1 (32-бит)

Пробная версияРазмер: 4.14 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать Total Commander 9.10 Beta 1 (64-бит)

Пробная версияРазмер: 4.81 МбОС: WindowsТестовая версия

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Vivaldi 1.12 — расширенная информация о фотографиях и улучшенный загрузчик файлов

Sublime Text 3 — долгожданный релиз популярного редактора кода

iTunes 12.7 — новая версия медиацентра от Apple. Теперь без AppStore

Google Chrome 61 — новая версия с поддержкой новых технологий

Обновление Telegram — с индикатором ответов и выбором любимых стикеров

ACDSee Photo Studio 2018 — обновление программы для  обработки фото

Kaspersky Free 2018 — релиз русской версии бесплатного антивируса

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64