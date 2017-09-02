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02.09.2017

ACDSee Photo Studio 2018 — крупное обновление программы для профессиональной обработки фото

Компания ACD Systems выпустила крупное обновление своей линейки профессиональных программ для ретуши фотографий.

Все знают, что ACDSee — мощнейший комплекс функций для работы с фотографией (с поддержкой RAW большинства камер). Обработка, управление коллекцией, каталогизация и масса прочих функций, которые способны удовлетворить полный спектр потребностей профессионального фотографа. Главный конкурент Adobe Lightroom.

ACDSee 2018 является важным обновлением, которое включает новые интересные инструменты, добавляет несколько новых функций и оптимизирует производительность. В программе было достаточно много инструментов и фильтров, которые могли реализовать практически любую задумку при коррекции фотографии, однако эта версия расширена еще несколькими инструментами, что делает работу еще удобнее. Улучшена работа с мобильными устройствами, значительно повышена производительность, добавлены новые предустановленные правила и многое другое.

Нужно упомянуть, что у программы изменилось название. Вчера были ACDSee Photo Manager, ACDSee Pro и ACDSee Pro Ultimate, а сегодня ACDSee Photo Studio, ACDSee Photo Studio Pro и ACDSee Photo Studio Ultimate. Приставка Photo Studio должна более четко позиционировать программу в глазах новых пользователей.

Просмотр изображений в ACDSee Photo Studio
Просмотр изображений в ACDSee Photo Studio

Улучшения в инструментах ACDSee 2018:

  • Smart Erase - удаление объекта с фотографии с заполнением освободившегося места фоном, в соответствии с окружением. Инструмент работает так же, как и в других программах: пользователь выделяет лишний объект, а программа удаляет эту область, заполняя освободившееся место изображением, копируемым из соседних областей. Это отлично работает на небольших объектах или в случаях однообразного изображения вокруг. В прочих случаях требуется значительная доработка изображения другими инструментами.
  • Liquify — инструмент для изменения формы объекта. Позволяет как угодно искажать изображение с помощью различных форм.
  • ACDSee Action Browser - набор фильтров для обработки фотографий. Включает более 125-ти предустановленных правил.
  • Реализована функция быстрой и удобной отправки фотографий и видеороликов с телефона в ACDSee Photo Studio на компьютер.
  • Frequency Separation — новая функция сглаживания.
  • Pixel Targeting — новый инструмент для настройки диапазона цвета и яркости изображения.
  • Grain — инструмент создания эффекта старой, зернистой пленки.
  • В функцию настройки слоя добавлен новая настройка Split Tone.
  • Добавлен новый инструмент Chromatic Aberration (хроматическая аберрация). Исправляет цветные полосы на границах высококонтрастных объектов.
  • Lens Correction — теперь инструмент доступен в режиме редактирования.
Режим редактирования в ACDSee Photo Studio
Режим редактирования в ACDSee Photo Studio

Общие улучшения ACDSee 2018

  • Значительно повышена производительность как отдельных функций, так и работы программы в целом.
  • Значительно улучшена функциональность горячих клавиш.
  • Теперь инструмент импорта запоминает ранее импортированные фотографии. Больше не будет дублирования, из-за импортирования одних и тех же фотографий несколько раз.
  • Улучшено управление данными изображений. Улучшено устройство иерархии панелей с ключевыми словами и категориями.
  • Реализована загрузка фотографий на Facebook в фоновом режиме.
  • В состав программы включено более 100 новых границ и текстур.
  • В режим редактирования добавлено новое окно с историей операций.
  • Теперь режим слайдшоу функции просмотра изображений поддерживает и воспроизведение видео.
  • Добавлена возможность просмотра изображений на устройствах с операционными системами Android и iOS.
  • Добавлена поддержка сканеров с драйвером WIA 2.0 (только в 64-битной версии).

В программу регулярно добавляются профили новых фотоаппаратов и объективов. В эту версию включена поддержка следующих камер: Canon EOS 6D Mark II, Canon EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2), Canon EOS M2, Nikon COOLPIX B700, Nikon D7500, Nikon D810A, Olympus Tough TG-5, Sony ILCE-9, Sony ILCE-3500, Samsung NX3300, Panasonic DC-ZS70 (TZ-90), Fujifilm X-A3. Посмотрите список всех поддерживаемых RAW.

Есть 3 версии. О различиях можно узнать из наглядной таблицы сравнения версий.

Скачать ACDSee Photo Studio Standard (32-бит)

Пробная версияРазмер: 142 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio Standard (64-бит)

Пробная версияРазмер: 188 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio Pro (32-бит)

Пробная версияРазмер: 142 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio Pro (64-бит)

Пробная версияРазмер: 160 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ACDSee Photo Studio Ultimate (64-бит)

Пробная версияРазмер: 164 МбОС: WindowsСтабильная версия

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