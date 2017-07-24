Google Backup and Sync — новый клиент сервиса Google Drive

Компания Google выпустила новую программу Google Backup and Sync. Новинка призвана заменить собой инструменты Google Drive и Google Photos Backup, которые служат для загрузки файлов с компьютера на облачный сервис Google Drive. Точнее будет сказать, новый инструмент объединяет схожую функциональность 2-х старых программ в одном новом, более современном интерфейсе.

Сразу нужно оговориться, что сама программа была доступна уже около 2-х недель, но стала полноценной заменой (предлагается для загрузки вместо старого клиента) только сейчас. По сути, теперь клиент Google Drive для компьютера называется Google Backup and Sync. Переименование программы позволяет более ясно позиционировать ее назначение и предполагаемую пользу. Понятно, что речь именно о клиентской программе для настольного компьютера, а сам сервис как был Google Drive, так и остался.

Новый клиент имеет полностью новый интерфейс. Вчерашнее оформление уже порядком устарело и давно нуждалось в обновлении. Теперь же интерфейс выглядит в соответствии с традиционным для компании стилем Material Design — современно, симпатично и удобно.

Так выглядит Google Backup and Sync

Обновленный интерфейс приятное, но не очень важное событие. Рядовой пользователь с ним почти не сталкивается. Основные операции происходят либо через стандартную, для такого типа приложений, папку, появляющуюся в системе при установке программы и через которую происходит загрузка данных на сервис, либо вообще без участия пользователя в автоматическом режиме. Взаимодействие с интерфейсом происходит лишь при установке программы и в редких ситуациях обращения пользователя к окну немногочисленных настроек.

Функциональность клиента осталась почти неизменной. Там есть одна новая особенность: функция автоматической отправки в облако файлов с подключаемых устройств (USB-флэшки, SD/CF-карты, камеры, телефоны…). Остальные изменения коснулись перераспределения некоторых настроек между разделами и включения пары опций (сравнительно со старыми клиентами). По большому счету, изменения произошли от слияния 2-х программ, что чуть расширило ассортимент доступных настроек, хотя они и так были схожи.

Проще говоря, Google Backup and Sync — это объединение программ и рестайлинг, который повышает внешнее качество приложения.

Остается напомнить, что Google Drive - это сервис для резервного копирования и синхронизации любых файлов. На данный момент самый скромный план обслуживания предлагает 15 Гб абсолютно бесплатно.