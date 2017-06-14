Firefox 54

Вышла финальная версия браузера Firefox 54.



Это важное обновление, которое включает в браузер очередную часть проекта Electrolysis, который, как знают опытные пользователи, призван заменить устаревшую кодовую базу браузера современными и технологически актуальными решениями, а точнее переводит браузер на работу в несколько потоков, что быстрее и стабильнее. Сегодняшнее обновление реализует обработку содержания веб-страницы в несколько потоков операционной системы. Это должно значительно повысить скорость обработки контента и стабильность работы браузера.



Небольшим внешним улучшением браузера являются почти не очевидные изменения в менеджере загрузки файлов. Во-первых, изменена анимация индикатора прогресса загрузки (иконка на главной панели браузера). Во-вторых, предусмотрено более информативное отображение самих элементов загрузки. Точнее, улучшено отображение различных состояний процесса загрузки: начало загрузки, загрузка, остановка, файл загружен, файл вредоносный… и ряд других (всего 9 положений). На самом деле, это не очень заметное улучшение, которое однако, повышает общее качество программы.



Как обычно, в новой версии расширена поддержка различных веб-технологий. Также немного улучшен инструмент «Адаптивный дизайн» из состава инструментов веб-разработки. Теперь можно создавать свои собственные устройства и сохранять их для последующего применения. Виртуальное устройство имеет несколько нехитрых параметров: разрешение экрана, DPR, поддержка сенсорного ввода, и User Agent. Все это делается через меню изменения списка устройств.



Также в Firefox 54 присутствует еще несколько мелких улучшений и изменений: теперь закладки с мобильных устройств, при синхронизации, помещаются в папку «Мобильные закладки»; доступна бирманская локализация; исправлены проблемы в безопасности браузера.



Firefox 54 — это замечательный браузер от сообщества Mozilla. Firefox имеет открытый исходный код и создается огромным сообществом разработчиков, что в итоге и дает программе значительное преимущество перед прочими браузерами, потому что идеи свободного веба — это правильно и эффективно. Firefox разрабатывается исключительно собственными силами и, если большинство современных браузеров используют сторонние разработки, то Firefox имеет собственный код, который ни в чем не уступает конкурентам.



Высокая скорость работы, поддержка всех необходимых технологий, стабильность работы, безопасность, расширяемость за счет дополнительных модулей и целый ряд дополнительных функций. Значительным преимуществом Firefox является мощнейшая система расширений, благодаря которым можно значительно повысить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей (между прочем, именно Firefox явился первым браузером, который поддерживал расширение функциональности за счет дополнительных модулей). Также стоит отметить, что в Firefox предусмотрен широкий набор инструментов для веб-разработчиков.



| Скачать Firefox для Windows (32 бит) (42.4 Мб, Бесплатно/MPL)

| Скачать Firefox для Windows (64 бит) (45.2 Мб, Бесплатно/MPL)

| Скачать Firefox для GNU/Linux (32 бит) (58.1 Мб, Бесплатно/MPL)

| Скачать Firefox для GNU/Linux (64 бит) (56.4 Мб, Бесплатно/MPL)







