           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
K-Lite Codec Pack 13.0.0
Google Chrome 57
Firefox 52
Disk Drill 2.0.0.285
Deluge 1.3.14
avast! 17.2.3419
CoreTemp 1.6 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

K-Lite Codec Pack 13.0.0

K-Lite Codec Pack 13.0.0 14.03.17

Обновлен набор кодеков K-Lite Codec Pack.

Это стандартное обновление, которое включает новые версии компонентов. Читайте список изменений.

K-Lite Codec Pack — самый популярный набор видео и аудио кодеков. Кодеки необходимы для воспроизведения видео и аудио файлов и этот набор предназначен для воспроизведения всех сколько-нибудь распространенных форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки, но далеко не все и их часто недостаточно для воспроизведения некоторых файлов. В общем, если вы постоянно смотрите видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах, то этот пакет для вас — в нем есть все необходимое для качественного просмотра видео.

Доступно 4 версии: Basic, Standard, Full и Mega. Различаются количеством входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно Basic-версии, которая включает только необходимое. Standard-версия имеет дополнительные кодеки и хороший плеер Media Player Classic Home Cinema. Full-версия содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (для воспроизведения файлов формата RealMedia).

| Скачать K-Lite Codec Pack Basic (13.5 Мб, Бесплатно)
| Скачать K-Lite Codec Pack Standard (27 Мб, Бесплатно)
| Скачать K-Lite Codec Pack Full (35.1 Мб, Бесплатно)
| Скачать K-Lite Mega Codec Pack (40.2 Мб, Бесплатно)


K-Lite Codec Pack


Список изменений:

Для версии Basic:

- Обновлен LAV Filters до версии 0.69-8-g04c2d;
- Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.1.8.

Для версий Standard, Full и Mega:

- Обновлен Media Player Classic до версии 1.7.11.13;
- Обновлен LAV Filters до версии 0.69-8-g04c2d;
- Обновлен MadVR до версии 0.91.7;
- Обновлен MediaInfo Lite до версии 0.7.93;
- Обновлен Codec Tweak Tool до версии 6.1.8.



Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 51.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 17.1
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.