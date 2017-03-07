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Disk Drill 2.0.0.285

Disk Drill 2.0.0.285 07.03.17

Вышла новая версия программы Disk Drill.

В новой версии:

  • Теперь результаты режима глубокого сканирования содержат специальную группу с помеченными файлами, которые имеют восстанавливаемую метаинформацию и являются более читабельными и лучше восстанавливаемыми;
  • Теперь файлы в форматах JP2 (JPEG2000) и LAYOUT (Google SketchUp LayOut) могут бысть восстановлены через режим глубокого сканирования;
  • Значительно улучшено восстановление ExFat-разделов и их оригинальной структуры;
  • Улучшено восстановление видео в формате MP4;
  • Улучшено подключение и обнаружение Android-устройств;
  • Обновлена защита доступа через мастер-пароль;
  • Улучшена сортировка результатов сканирования, через переключение типов файлов и фильтрацию;
  • Исправлено несколько ошибок.

Disk Drill — это новый бесплатный инструмент для восстановления удаленных файлов. Программа хорошо известна пользователям операционной системы Mac OS, среди которых имеет репутацию довольно эффективного инструмента, а вот Windows-версия появилась совсем недавно. Важно, что Windows-версия, в отличии от версии для Mac OS распространяется бесплатно.

Disk Drill поддерживает восстановление удаленных или случайно утраченных файлов на жестких дисках с файловыми системами NTFS, FAT, ExFAT, EXT 2/3/4 и HFS.

Программа выглядит просто и доступно. Нужно всего лишь запустить процесс сканирования и программы выдаст список файлов, которые можно попробовать восстановить. В программе есть как быстрый режим сканирования для поиска недавно удаленных файлов, так и более глубокий, который позволит найти давно стертые данные. У программы удобный и простой интерфейс с функциями сортировки обнаруженных файлов по типу, размеру и дате.

Кроме стандартных для такого рода программ возможностей восстановления ранее удаленных файлов у Disk Drill есть особенная функция, которая служит для защиты файлов от возможного удаления в будущем. Если защищенные файлы будут удалены, то их запросто удастся восстановить.

Есть 2-е версии: бесплатная и расширенная, платная, PRO-версия. Ознакомьтесь с различиями на официальном сайте разработчика.

| Скачать Disk Drill (15.7 Мб, Бесплатно)


Скриншот Disk Drill 1 Скриншот Disk Drill 2


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